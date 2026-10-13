Marcelo Gioffré: "Lo maravilloso es que Argentina va a poder exportar gas por primera vez en forma industrial"

El Supply Chain & Security VP de Pan American Energy ( PAE ), Marcelo Gioffré , protagonizó el séptimo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , que contó con la moderación del periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli , con el foco puesto en la cadena de suministro y en la exportación.

Gioffré resaltó el avance del proyecto de GNL y resaltó que “está a todo vapor”, en alusión al buque de licuefacción de gas natural Hilli Episeyo . “ Llega el año que viene , está en Singapur siendo reparado en un puerto”, contó.

El representante de PAE recordó que “hace más de diez años que la industria quería tener un proyecto de exportación de gas, básicamente por las reservas comprobadas de Vaca Muerta” y resaltó: “ Tenemos 300 trillones de pies cúbicos de reservas de gas y Argentina consume 1,8 por año. Entonces, esas reservas están en el subsuelo: o las sacás y las monetizás o quedan ahí de por vida ”.

Sobre el recorrido histórico de la iniciativa, indicó que el proyecto “se había hecho inviable porque implicaba la inversión de más de 10.000 millones de dólares en una planta de licuefacción de gas en un momento donde era imposible conseguir esa financiación” y contrapuso: “ PAE pensó una idea un poco más sencilla. Conseguimos un barco que estaba disponible e hicimos un acuerdo para que sea una unidad proporcional y suplante a esa planta ”.

“Así, el proyecto se convirtió en viable y Argentina a va a tener dos de los nueve barcos de este tipo en todo el mundo, si le sumamos el MK2, que llegará en 2028 ”, señaló y sostuvo que mientras tanto “se están haciendo las inversiones en los yacimientos, en las plantas y en las perforaciones para traer el gas al barco”, refiriéndose a la construcción de gasoducto de 500 kilómetros que llevará gas hacia Golfo San Matías.

“Lo maravilloso es que Argentina va a poder exportar gas por primera vez en forma industrial, porque hoy exporta muy poco a Chile”, resumió.

El impacto en el empleo y la cadena de valor

Gioffré destacó que esta tarea “ya impactó en la cadena de valor” y derramará en el empleo local. Como ejemplo, repasó que “cuando no se sabía nada del proyecto, fuimos a comprar un terreno en Punta Colorada en medio de la nada. Y hoy ya cuesta diez veces más, porque ahí hay empresas, establecimientos, proveedores y gente trabajando”.

Sobre el impacto en el empleo, afirmó que “en el pico de la obra van a trabajar más de 1.900 personas y hoy ya hay 600 trabajando que de otra manera no hubieran tenido ese puesto”, para mencionar luego que “es parte de la gran cadena de valor que se crea”.

Contando las cuadrillas de mantenimiento, el referente de PAE contabilizó “350 personas operando y manteniendo los barcos de licuefacción en forma permanente”, mientras precisó que “van a llegar 88 barcos tanques por año”.

Capacitación enfocada en el proyecto

En ese sentido, reveló que “PAE trabaja junto con la provincia capacitando emprendedores y empresas”, al indicar que “donde no había nada, hoy hay 70 empresas rionegrinas prestando servicios”.

“Las empresas no solo tienen personal, sino que subcontratan empresas y a su vez a otras, hay una cadena de valor muy larga: desde el emprendedor que produce los sandwichs hasta las grandes empresas especializadas”, graficó.

Por todo esto, puso de relieve las tareas de capacitación, debido a que “hay un montón de especialidades marítimas y de mantenimiento de barcos, turbinas y equipos, que en la zona no están”.

El valor de los profesionales argentinos

Por otra parte, Gioffré puso el foco en el talento argentino y el potencial del sistema emprendedor. “Veo muchas oportunidades. Todo el mundo habla de que en Argentina hay muy buenos profesionales y los hay”, expresó para luego dar un ejemplo: “Tuvimos el desafío de implementar un sistema de drones para Cerro Dragón, que ahora estamos replicando en Neuquén”.

“Los drones existían, pero no el software para manejarlos. Hoy tenemos más de 35 y vamos a llegar a 50 que monitorean el yacimiento, no solo en temas ambientales y seguridad, sino que verifican si arriba de un shelter hay agua o si una cañería tomó temperatura y puede implicar cosas”, valoró, precisando que “todo va a un gran reservorio de IA y al centro de analítica de PAE, donde se lanzan alertas y cuadrillas automáticas para hacer una reparación”.

“Todo eso es menor riesgo, mayor seguridad para la gente y eficiencia. Y eso lo desarrollamos con emprendedores que no tenían experiencia y desarrollaron la tecnología de cero entendiendo nuestra necesidad y una problemática que no era sencilla, porque volar un dron en Comodoro Rivadavia con los vientos tiene su complejidad”, sostuvo y redondeó: “Hay miles de oportunidades para los emprendedores que tengan ganas de crecer”.

Las oportunidades para el gas

Sobre la producción de PAE, Gioffré resaltó que “hoy estamos produciendo 11 millones de metros cúbicos en Aguada Pichana Oeste, pero vamos a llegar a producir 28 millones cuando esté el segundo barco en 2028”, por lo que destacó los planes de la empresa: “Para eso, se lleva a cabo la segunda expansión de planta de gas y de planta compresora. Y estamos con los pliegos en la calle para una tercera expansión de planta compresora y la de tratamiento”.

A su vez, valoró la firma meses atrás en Alemania de un contrato con Europa. “Desde la comunidad europea ven en Argentina una oportunidad de tener suministro de gas sin riesgo político, social ni de guerra”, valoró.