PAE presentó un RIGI por u$s1.200 millones para hacer 100 pozos de petróleo convencional en Cerro Dragón

Pan American Energy presentó ante el Gobierno su proyecto para aplicar recuperación terciaria en el principal yacimiento convencional de Chubut. Prevé 100 nuevos pozos, 22 plantas de polímeros y una producción incremental de 46 millones de barriles.

Petróleo convencional en Chubut. Cerro Dragón aparece como un caso de desarrollo convencional basado en recuperación terciaria, inversión tecnológica y utilización de infraestructura existente.

Pan American Energy (PAE) invertirá aproximadamente u$s1.200 millones en Cerro Dragón , en Chubut, para incrementar la producción de petróleo convencional mediante técnicas de recuperación terciaria. La compañía presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , en lo que constituye el primer proyecto de producción petrolera convencional presentado bajo este régimen.

El anuncio se realizó en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París , durante la Argentina Week . La presentación estuvo encabezada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecky.

El proyecto apunta a intervenir un área madura de la Cuenca del Golfo San Jorge para recuperar hidrocarburos remanentes y extender la vida productiva de Cerro Dragón , uno de los principales activos petroleros convencionales del país.

La iniciativa contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros , la perforación de 100 pozos productores e inyectores , la intervención de otros 600 pozos existentes y la construcción de nuevas instalaciones de superficie.

El anuncio de PAE fue encabezado por Marcos Bulgheroni, Ignacio Torres, Luis Caputo y Diego Santiilli en París.

La recuperación terciaria busca mejorar el rendimiento de los yacimientos mediante tecnologías destinadas a movilizar petróleo que permanece en el reservorio luego de las etapas primaria y secundaria de explotación. En el caso de Cerro Dragón, la estrategia apunta a contrarrestar el declino natural de una cuenca que lleva décadas de producción.

Según las estimaciones de PAE, el proyecto permitirá incorporar 46 millones de barriles de petróleo y 30 BCF de gas natural de producción incremental. El desarrollo alcanzaría un pico superior a 16.600 barriles diarios adicionales y contempla exportaciones por 18 millones de barriles de petróleo.

Para Chubut, el proyecto también implica un impacto sobre la generación de regalías, el empleo y la actividad de los proveedores vinculados a la industria hidrocarburífera. “Estamos frente a una cuenca madura, cuyos yacimientos atraviesan un declive natural después de décadas de producción. Pero no elegimos resignarnos frente a ese escenario”, sostuvo Torres durante la presentación.

El gobernador planteó que el objetivo es sostener la actividad y el empleo mientras se busca una transición productiva de largo plazo para el Golfo San Jorge. En ese sentido, destacó el rol de la inversión privada y las condiciones regulatorias para mantener activos convencionales que enfrentan un declino natural.

El primer proyecto convencional bajo el RIGI

La presentación de PAE adquiere una relevancia adicional porque se trata del primer proyecto de producción petrolera convencional que solicita ingresar al RIGI.

El régimen fue diseñado para otorgar un marco de previsibilidad y beneficios a grandes inversiones y, en este caso, se utilizará para un desarrollo sobre infraestructura y reservas existentes, pero que requiere nuevas inversiones tecnológicas para incrementar el factor de recuperación.

Luis Caputo destacó que la iniciativa combina, según su visión, condiciones macroeconómicas y señales de precios con un régimen destinado a facilitar inversiones de gran escala. El ministro calificó el proyecto como una “inversión brutal” por su magnitud y por el impacto esperado sobre el empleo y la generación de valor en Chubut.

Marcos Bulgheroni, en tanto, explicó que PAE incorporará nuevas tecnologías de recuperación terciaria para mejorar el desempeño productivo de Cerro Dragón y enfrentar el declino de la cuenca. “Estamos enfocados en buscar nuevos horizontes de inversión en Cerro Dragón que complementen el trabajo que venimos haciendo para darle una mayor sustentabilidad a la cuenca", dijo el Group CEO de Pan American Energy.

Y agregó: "El ingreso de este proyecto al RIGI, que es el primero para la producción convencional, será determinante para poder implementar técnicas de recuperación terciaria en zonas de menor productividad. La inversión presentada permitirá ejecutar un nuevo desarrollo para el área, incrementar su producción y sostener la actividad en la cuenca”.

La compañía considera que el proyecto representa un compromiso de largo plazo con la producción convencional en el Golfo San Jorge y una herramienta para extender la actividad en una zona donde la continuidad de las inversiones resulta clave para preservar empleo, infraestructura y proveedores.

“Con inversiones y trabajo coordinado entre la Provincia, la Nación, las empresas y los trabajadores podemos sostener la actividad hoy y ampliar las oportunidades productivas de Chubut hacia adelante”, señaló Torres.

El proyecto también busca incrementar las exportaciones de crudo producido en la cuenca. De acuerdo con las proyecciones presentadas, serán 18 millones de barriles destinados a los mercados externos, dentro de una producción incremental que alcanzaría 46 millones de barriles.

La apuesta de PAE se produce en un contexto en el que la industria hidrocarburífera argentina concentra buena parte de sus nuevas inversiones en Vaca Muerta, mientras las cuencas maduras buscan nuevas tecnologías y esquemas de inversión para extender su producción.

En ese escenario, Cerro Dragón aparece como un caso de desarrollo convencional basado en recuperación terciaria, inversión tecnológica y utilización de infraestructura existente, con el objetivo de prolongar la actividad petrolera y sostener el aporte de la Cuenca del Golfo San Jorge a la producción y las exportaciones argentinas.