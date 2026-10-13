Natalia Del Cogliano: "La complementariedad tecnológica y la hibridación llegaron para quedarse" + Agregar ámbito en









La gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía, Natalia Del Cogliano, se refirió a la realidad del sector durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

La gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía, Natalia Del Cogliano, destacó las oportunidades de la transformación tecnológica.

La gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía, Natalia Del Cogliano, destacó las oportunidades de la transformación tecnológica durante el octavo panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería, moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli.

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Sobre Coral Energía, Del Cogliano explicó que “es una empresa muy joven donde desarrollamos, construimos y generamos energía eléctrica”. “Somos de Grupo Corven, con 100% capitales nacionales y más de 60 años de presencia en el país y un background muy industrial y federal”, agregó y destacó que las renovables son el core de la firma.

A la par, puso el foco en la capilaridad de Coral. “Hace poco instalamos un parque precioso de 5 MW en San Juan y es parte de los activos de los diez parques en construcción en simultáneo”, confió, para luego detallar que “estamos en siete provincias, somos muy federales en ese sentido y solo nos gana YPF Luz”.

De cara al futuro, sostuvo que la firma “va a construir su primera micro red donde combina baterías BESS, energía solar y generación térmica”. “Hace poquito en Chubut empezamos a construir nuestra primera micro red donde combinamos BESS solar y generación térmica. Es un poco hacia donde entendemos que el sector tiene que avanzar”, graficó.

Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversiones Por otra parte, Del Cogliano sumó a esto que “la complementariedad tecnológica y la hibridación llegó para quedarse”. “Estamos en un momento en que esa flexibilidad que se requiere ante el estrés de la red, que esperemos que en el mediano plazo las inversiones lleguen para poder tener mejores y más potentes redes de transmisión”, sostuvo, mencionando a AMBA 1 como ejemplo.

Y apuntó: “En este momento de proyección de gran demanda, la flexibilidad y cómo pensamos la generación es algo que llegó para quedarse en la industria. No es ya una sola tecnología y una mirada unidireccional, sino que tenemos que pensar las tecnologías integralmente”. Pensando a futuro, llamó además a “aprovechar las oportunidades que tiene el país en términos de recursos y de lo que se viene en la demanda con minería, data center y más”. La capacitación como parte del futuro La referente de Coral destacó que la firma “crece todos los días y pasó de 8 a 44 personas en un año y medio”, tras lo cual planteó: “Esto va de la mano de los proyectos, como el que estamos lanzando ahora con ‘Parques abiertos a la educación’, donde estamos trabajando mucho en la vinculación con universidades y escuelas técnicas”. “Consiste en abrir nuestros parques y plantas para que los que están estudiando carreras afines a la energía puedan acercarse, conocer qué es lo que hacemos y mostrarles como funcionan las cosas. Es una contribución muy importante de quiénes generamos la energía para quienes van a tener esta función en el futuro”, sentenció.