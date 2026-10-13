Pablo Yaque: "El estado de las rutas incrementa los gastos en mantenimiento o hace ineficiente algún tramo"

El gerente de operaciones de Transporte San Martín habló del desafío de la infraestructura durante el sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El gerente de operaciones de Transporte San Martín , Pablo Yaque , se refirió a la necesidad de mejorar la infraestructura y optimizar la eficiencia al participar del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Yaque explicó que Transporte San Martín “ tiene más de 40 años en el mercado y nos especializamos en transporte de la industria electrónica, alimenticia y agroquímicos ”.

De cara al futuro, agregó: “Ahora estamos inmersos en el ambiente de la minería, tratando de adaptarnos con todo lo que lleva una empresa familiar mediana en lo que pide el sector minero y buscando poder ampliar con actualizaciones tecnológicas, capacitación y estar dentro de las normas de calidad, medio ambiente y seguridad vial ”.

Yaque consideró que “ el potencial es mirar puertas adentro y tratar de ser eficientes ”, para marcar luego que “se debe intentar que las herramientas que se vuelquen en el mercado contribuyan a bajar los costos de cada operación”.

“ Hoy la tecnología pasa por usar camiones que lleven más carga y consuman menos combustible . Por eso incorporamos la normativa que permite que las unidades bitrenes circulen sin restricciones por todo el país. Hoy partimos de un semi convencional escalable que puede llevar 52 toneladas y media contra 75 toneladas de un bitren”, comparó.

A la vez, afirmó: “Esto obliga a que las centrales de recepción de carga se preparen para descarga de unidades bitrenes. Está muy bueno porque reducimos la contaminación ambiental y colaboramos con lo que solicita la minería, pero a su vez requiere que los demás integrantes de la cadena de logística se preparen para esto”.

“Hoy quizás a la mina no sube un bitren de 75 toneladas, pero sí es una base de transferencia de que puede llegar hasta el punto más cercano y se ahorren así ese último tramo de tránsito de mercadería”, indicó y planteó: “Es un tema fundamental que tiene que estar en una mesa de trabajo general para aprovechar la renovación general del parque automotor”.

La infraestructura como eje clave

Yaque consideró que “el estado de las rutas incrementa los gastos en mantenimiento o hace ineficiente algún tramo”, por lo que indicó: “Necesitamos que se junten autoridades municipales, provinciales, nacionales y empresas para que de alguna forma llegue a esa inversión, que después veremos cómo se paga”.

“Nosotros estamos haciendo base en Cuyo y el NOA como para tener próxima la industria. Estamos cumplimentando todas las normas de seguridad, capacitación de choferes, de empleados, seguimiento de unidades, trazabilidad de operación. Tenemos que entender que la minería importa su materia prima y cuenta en un tiempo determinado para poder trabajarla y después bajar el producto terminado”, expresó.

Pensando a mediano plazo, sentenció: “Nos estamos metiendo en lo que la industria requiere y hay un techo logístico a la explotación minera. Tenemos que unirnos todos para que el techo esté lo más alto posible porque, de acá a diez años, si todo sale como se está hablando, no alcanzan los camiones para sacar toda esa mercadería por los puertos”.