La Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil), Analía Canale, participó del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y disertó en el panel moderado por la Editor in Chief del Buenos Aires Herald, Estefanía Pozzo, donde abordó las potencialidades del vínculo entre Argentina y Brasil en materia energética.
Analía Canale: "Argentina y Brasil tienen una oportunidad única e histórica en materia energética"
Canale compartió el espacio con Sergio Spadone, presidente de la Cámara Comercio Argentino - China; Pablo Adaniya, miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina; y Annika Klump, miembro Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).
Al inicio, destacó que CAMBRAS está cumpliendo 110 años de vida. "Brasil y Argentina tienen una oportunidad única e histórica, siendo dos players energéticos de América Latina. Nuestro potencial nos pone en un lugar de gran expectativa, no solo del lado brasileño, sino a nivel mundial", mencionó.
Acto seguido, dijo que la Unión Europea "nos mira para ser un proveedor alternativo para el acceso a sus fuentes de energía". Habló, además, de la previsibilidad, el marco regulatorio y la infraestructura necesaria para fomentar esas oportunidades.
En ese marco, destacó a la confianza como un valor fundamental para desarrollar proyectos a largo plazo: "Tenemos que generar confianza del lado brasileño. Brasil necesita un suministro competitivo, cercano y estable a lo largo del tiempo".
"El gas tradicional pero también el GNL son claves. El GNL tiene todo un desafío; la industria local ha madurado en unirse para que cada eslabón de la cadena la favorezca en su totalidad", detalló.
Posteriormente, Canale citó a un funcionario del Ministerio de Minas y Energía de Brasil: "Para que avancemos en infraestructura, son necesarias tres cosas: reglas claras, precio justo y la reducción de las barreras de entrada para los inversores".
Con ese norte, precisó que las Cámaras cumplen un rol fundamental, porque escuchan al sector público, a las empresas y también a los consumidores.
A modo de cierre, la representante de CAMBRAS opinó que Argentina y Brasil son socios estratégicos y complementarios, y que el desarrollo mancomunado debe darse de forma natural.
"Las inversiones que hay tanto en Argentina y de Brasil de las mismas compañías hablan de complementar las matrices energéticas, como un lugar de seguridad energética para el mundo", concluyó.
