Analía Canale: "Argentina y Brasil tienen una oportunidad única e histórica en materia energética"

La Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil) participó del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y destacó la potencialidad del trabajo mancomunado entre ambos países.

La Directora Ejecutiva en CAMBRAS (Brasil), Analía Canale , participó del evento Energía & Minería de Ámbito Debate y disertó en el panel moderado por la Editor in Chief del Buenos Aires Herald, Estefanía Pozzo , donde abordó las potencialidades del vínculo entre Argentina y Brasil en materia energética.

Canale compartió el espacio con Sergio Spadone , presidente de la Cámara Comercio Argentino - China; Pablo Adaniya , miembro Cámara de Comercio Sueco Argentina; y Annika Klump , miembro Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).

Al inicio, destacó que CAMBRAS está cumpliendo 110 años de vida. "Brasil y Argentina tienen una oportunidad única e histórica, siendo dos players energéticos de América Latina . Nuestro potencial nos pone en un lugar de gran expectativa, no solo del lado brasileño, sino a nivel mundial", mencionó.

Acto seguido, dijo que la Unión Europea "nos mira para ser un proveedor alternativo para el acceso a sus fuentes de energía". Habló, además, de la previsibilidad, el marco regulatorio y la infraestructura necesaria para fomentar esas oportunidades.

En ese marco, destacó a la confianza como un valor fundamental para desarrollar proyectos a largo plazo: " Tenemos que generar confianza del lado brasileño. Brasil necesita un suministro competitivo, cercano y estable a lo largo del tiempo".

"El gas tradicional pero también el GNL son claves. El GNL tiene todo un desafío; la industria local ha madurado en unirse para que cada eslabón de la cadena la favorezca en su totalidad", detalló.

Posteriormente, Canale citó a un funcionario del Ministerio de Minas y Energía de Brasil: "Para que avancemos en infraestructura, son necesarias tres cosas: reglas claras, precio justo y la reducción de las barreras de entrada para los inversores".

Con ese norte, precisó que las Cámaras cumplen un rol fundamental, porque escuchan al sector público, a las empresas y también a los consumidores.

A modo de cierre, la representante de CAMBRAS opinó que Argentina y Brasil son socios estratégicos y complementarios, y que el desarrollo mancomunado debe darse de forma natural.

"Las inversiones que hay tanto en Argentina y de Brasil de las mismas compañías hablan de complementar las matrices energéticas, como un lugar de seguridad energética para el mundo", concluyó.