Claudio Vidal anunció la reactivación hidrocarburífera en Santa Cruz: "Muchos trabajadores podrán recuperar sus puestos"

El gobernador confirmó la incorporación de nuevos equipos en los yacimientos, el inicio del proceso de abandono de pozos con remediación ambiental y futuras inversiones privadas que apuntan a generar empleo, aumentar las regalías y dinamizar la economía provincial.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , confirmó este domingo la reactivación de la actividad petrolera en la zona norte de la provincia gracias a los acuerdos alcanzados durante mayo con YPF y otras operadoras. La medida apunta a recuperar puestos de trabajo, garantizar nuevas inversiones y avanzar con la remediación ambiental tras la salida de la empresa estatal de las áreas convencionales.

Según explicó el mandatario, los primeros resultados ya comenzaron a verse con la incorporación de nuevos equipos en los yacimientos. "Esto genera un alivio muy importante no solamente para los trabajadores petroleros de base y jerárquicos, sino también para los trabajadores del transporte, de la construcción, para las pymes y para quienes prestan servicios en los yacimientos", afirmó al referirse al movimiento que comenzó a registrarse en la región luego de las negociaciones con YPF.

El Ministerio de Energía y Minería provincial pactó con la petrolera estatal la incorporación de seis equipos destinados a la intervención y el abandono definitivo de 1.204 pozos . El esquema incluye un equipo de workover, uno de flushby, uno de wireline y tres equipos de pulling, además de cuadrillas destinadas a tareas de remediación ambiental.

El gobernador confirmó la incorporación de nuevos equipos en los yacimientos, el inicio del proceso de abandono de pozos con remediación ambiental y futuras inversiones privadas.

La operadora estatal debe presentar un informe de pasivos ambientales en los próximos días para su verificación técnica ante la Secretaría de Medio Ambiente local. Vidal valoró el éxito de la negociación y enfatizó: "Nosotros logramos que YPF, así como se fue de Santa Cruz y de otras provincias, se haga responsable de los pasivos ".

Las autoridades estiman que las tareas de remediación impulsarán fuertemente la economía regional y el comercio. Según el gobernador, el principal foco de la gestión es el recurso humano, por lo cual subrayó: "Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad podrán recuperar sus puestos de trabajo".

Además, aseguró que el proceso tendrá un efecto positivo sobre la economía regional. "En los próximos meses la remediación de esos pasivos va a ser de gran impacto para toda la zona, para la generación de empleo, para la reactivación de los comercios y para fortalecer también la operatividad de las empresas pymes", expresó.

Las operadoras privadas asumen nuevos compromisos de inversión

En paralelo a la salida de la empresa de bandera, el gobierno santacruceño rubricó un pacto con 14 firmas privadas para establecer una reducción del 3% en concepto de regalías. El beneficio impositivo requiere la presencia operativa de la maquinaria en el terreno, esquema que permitirá sumar un total de ocho equipos antes de fines de julio.

Las compañías Crown Point Energy y Quintana Energy asumieron la obligación de perforar seis pozos durante este año. Además, la empresa CGC ejecutará un plan de perforación de 30 y una locaciones con un equipo permanente en la jurisdicción patagónica.

En total, Santa Cruz suma 16 maquinarias en actividad a través de los diferentes convenios vigentes. Sobre el impacto económico de estas medidas conjuntas, el jefe provincial concluyó: "Todo esto claramente ayuda, alivia al sector y permite un incremento importante de regalías petroleras".