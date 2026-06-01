Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 1 de junio

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El dólar blue opera a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 1 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.408 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 1 de junio El dólar CCL opera a $1.487,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de junio El dólar MEP opera a $1.434,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.477,97, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.687, según Binance.