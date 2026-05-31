El exministro de Economía sostuvo que la acumulación de reservas y una mayor expansión del crédito en dólares son claves para que continúe la baja de la inflación y vuelva a crecer la demanda interna.

Domingo Cavallo reveló las dos condiciones que necesita el plan de Javier Milei para acelerar la desinflación y reactivar la economía.

El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró este domingo que el Gobierno de Javier Milei necesita avanzar en dos frentes para acelerar la desinflación y lograr una recuperación más firme de la actividad económica: una mayor acumulación de reservas internacionales y una expansión del crédito bancario en dólares.

A través de una publicación en su blog personal, Cavallo sostuvo que el ajuste fiscal seguirá siendo importante, aunque consideró que su aporte a una reducción adicional de la inflación será cada vez más limitado durante lo que resta de 2026 y 2027.

"Para que de aquí a las elecciones del año próximo la tasa de inflación tienda a bajar y que la demanda interna de bienes y servicios se reactive", señaló que existen dos cuestiones que considera fundamentales dentro de las discusiones que mantienen el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

El exministro de Economía Domingo Cavallo aseguró este domingo que el Gobierno de Javier Milei necesita avanzar en dos frentes para acelerar la desinflación y lograr una recuperación más firme de la actividad económica.

En primer lugar , el exfuncionario remarcó la necesidad de profundizar la acumulación de reservas internacionales, una recomendación que, según recordó, viene realizando desde el inicio de la gestión de Milei y que también es impulsada por el FMI.

Para Cavallo, la compra de divisas por parte del Banco Central fue "la mejor decisión de política macroeconómica" adoptada por el Gobierno desde abril y explicó que esta estrategia contribuyó a la caída del riesgo país, reduciendo el costo del financiamiento para empresas y para el propio Estado.

En ese sentido, consideró que una mayor acumulación de reservas es la herramienta más efectiva para seguir reduciendo la percepción de riesgo de los mercados y fortalecer la estabilidad económica.

Más crédito en dólares para impulsar inversiones

La segunda condición planteada por Cavallo es una expansión más rápida del crédito bancario en dólares a partir del crecimiento de los depósitos en esa moneda que se produjo tras la flexibilización gradual del cepo cambiario.

"Se necesita que se produzca una rápida expansión del crédito bancario en dólares a partir del atesoramiento en esa moneda que viene habilitando la eliminación gradual del cepo cambiario", sostuvo el exministro.

Según explicó, esta herramienta permitiría ampliar el acceso al financiamiento para inversiones, equipamiento y capital de trabajo. En ese sentido, señaló que el equipo económico apuesta a esta vía para "proveer a familias y empresas del acceso a financiamiento para inversiones en equipamiento y capital de trabajo".

Cavallo destacó además que en los últimos meses una parte importante de los dólares ahorrados por personas físicas comenzó a canalizarse hacia depósitos bancarios. Sin embargo, advirtió que "si los bancos enfrentan fuertes limitaciones para prestar los depósitos en dólares que reciben de sus clientes, queda severamente limitada la canalización de esos ahorros hacia el financiamiento de capital de trabajo de las empresas o de inversiones de empresas y familias".

Asimismo, respaldó la postura del Gobierno frente a las advertencias del FMI sobre los préstamos en moneda estadounidense y consideró conveniente que los depósitos en dólares puedan utilizarse para expandir el crédito a prestatarios solventes, siguiendo experiencias como las de Perú y Uruguay.

Domingo Cavallo Ex Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación Argentina El exministro de Economía sostuvo que la acumulación de reservas y una mayor expansión del crédito en dólares son claves para que continúe la baja de la inflación y vuelva a crecer la demanda interna. Mariano Fuchila

Pedido para eliminar completamente el cepo

En paralelo, Cavallo volvió a insistir con la necesidad de avanzar hacia una eliminación total de las restricciones cambiarias. "La eliminación completa del cepo cambiario, es decir la remoción de todo tipo de restricciones al movimiento de capitales, ayudaría mucho a despejar del horizonte el riesgo de salto cambiario", afirmó.

Para el economista, el desarrollo de un esquema bimonetario más profundo requiere que el dólar pueda cumplir las mismas funciones que el peso dentro de la economía. "Eso recién ocurrirá cuando se eliminen todas las restricciones al movimiento de capitales, es decir, cuando desaparezca el cepo cambiario en forma completa", señaló.

Finalmente, consideró que un escenario con mayores reservas y sin controles cambiarios permitiría reducir las expectativas de una devaluación brusca. "Sin cepo cambiario y con un adecuado nivel de reservas, ya no existirá la expectativa de saltos cambiarios capaces de poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero", concluyó.