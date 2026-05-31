Colombia va al balotaje: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán la presidencia el 21 de junio

Ninguno superó el 50% en primera vuelta y la elección se resolverá entre los dos candidatos más votados. Paloma Valencia quedó tercera con 1.625.563 votos (6,92%)

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán la presidencia de Colombia el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia , luego de obtener las dos votaciones más altas en las elecciones realizadas este domingo 31 de mayo de 2026. Con más del 99% de las mesas informadas, ninguno logró superar el umbral necesario para evitar el balotaje.

De acuerdo con el avance 17 del preconteo divulgado por la Registraduría Nacional del Estado Civil , con el 99,03% de las mesas informadas , Abelardo de la Espriella alcanzó 10.270.049 votos (43,72%) , mientras que Iván Cepeda obtuvo 9.614.016 votos (40,92%) .

Como ninguno de los candidatos superó el 50 % de la votación reportada, Colombia volverá a las urnas el próximo domingo 21 de junio de 2026 para elegir al próximo presidente de la República.

Los resultados ubican a ambos dirigentes como los más votados en la primera vuelta. De la Espriella, acompañado por José Manuel Restrepo Abondano, logró una ventaja de 667.192 votos sobre Cepeda, cuya fórmula vicepresidencial está integrada por Aída Marina Quilcué Vivas.

El tercer lugar fue para Paloma Valencia, con 1.625.563 votos (6,92%) , muy por detrás de los dos principales candidatos.

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio, donde los ciudadanos deberán elegir entre las fórmulas encabezadas por De la Espriella y Cepeda. El ganador asumirá la Presidencia el 7 de agosto de 2026 y gobernará durante el período 2026-2030.

Los resultados de las elecciones presidenciales 2026

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Con el 97,58 % de las mesas informadas, estos son los principales resultados del preconteo divulgado por la Registraduría:

Abelardo de la Espriella: 10.270.049 votos — 43,72%.

Iván Cepeda: 9.614.016 votos — 40,92%.

Paloma Valencia: 1.625.563 votos — 6,92%.

Sergio Fajardo: 1.000.974 votos — 4,26%.

Claudia López: 223.546 votos — 0,95%.

Raúl Santiago Botero: 204.883 votos — 0,87%.

Óscar Mauricio Lizcano: 53.490 votos — 0,22%.

Miguel Uribe Londoño: 28.403 votos — 0,12%.

Sondra Macollins Garvin Pinto: 19.710 votos — 0,08%.

Roy Leonardo Barreras: 13.996 votos — 0,05%.

Luis Gilberto Murillo: 13.152 votos — 0,05%.

Carlos Eduardo Caicedo: 12.580 votos — 0,05%.

Gustavo Matamoros: 5.565 votos — 0,02%.

Los datos publicados durante la jornada corresponden al preconteo electoral, un mecanismo informativo que permite conocer el avance de la votación tras el cierre de las urnas. Los resultados oficiales serán consolidados mediante el proceso de escrutinio, en el que se revisan las actas y se resuelven posibles reclamaciones.