Cobrá en dólares: las mejores plataformas para conseguir trabajo remoto en 2026

Hay empresas del exterior que buscan perfiles locales y existen páginas especiales que abren puertas con pagos en moneda extranjera.

El mercado laboral internacional creó nuevas oportunidades para miles de argentinos que buscan ingresos en dólares sin tener que salir del país. Las compañías del exterior apuestan cada vez más por perfiles locales por su formación, capacidad de adaptación y experiencia en distintos sectores.

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Un informe mundial de la plataforma Deel ubicó a la Argentina como el país latinoamericano que más talento remoto aporta a empresas extranjeras en 2026. Estados Unidos, México y España aparecen entre los destinos que más profesionales contratan, tanto en tecnología como en marketing, diseño, soporte y educación online.

Las empresas de EEUU, México y España son las primeras en contratar argentinos.

Las mejores alternativas para cobrar en dólares son:

FlexJobs se especializa en búsquedas laborales remotas y esquemas flexibles. La plataforma filtra las publicaciones antes de publicarlas y eso reduce la presencia de avisos falsos o propuestas poco confiables.

La página reúne empleos en áreas como finanzas, ventas, marketing y administración. Muchas vacantes corresponden a compañías internacionales que pagan unos u$s3.000 mensuales según la experiencia y el puesto.

AgileEngine

AgileEngine trabaja con desarrolladores y perfiles tecnológicos. La empresa tiene sede central en Miami y presencia en Buenos Aires, además de otros centros operativos en América Latina y Europa.

La plataforma conecta profesionales con firmas reconocidas como Groupon, Shutterstock o VMware. Para acceder a la mayoría de las búsquedas lo mejor es manejar un buen inglés, ya que muchas entrevistas y proyectos se desarrollan en ese idioma.

WeRemoto

WeRemoto apunta al talento latinoamericano que busca empleo fijo para compañías extranjeras. El portal concentra ofertas de programación, marketing digital y diseño gráfico.

A diferencia de otras páginas, no se enfoca en trabajos freelance ocasionales, ya que las empresas suelen ofrecer contratos estables y salarios dolarizados para empleados que trabajan desde su casa.

We Work Remotely

We Work Remotely es una de las páginas más conocidas del mundo para conseguir empleo remoto. Publica búsquedas laborales exclusivas para puestos a distancia y las áreas con mayor demanda incluyen desarrollo web, atención al cliente, ventas y diseño UX/UI. Muchas compañías ofrecen pagos mensuales en dólares y esquemas full time.

Get On Board

Get On Board se volvió popular en América Latina por su enfoque en empleos tecnológicos y digitales. La plataforma superó las 3,5 millones de postulaciones desde su lanzamiento y las búsquedas incluyen programación, análisis de datos, ventas y diseño.

También existen oportunidades para quienes hablan únicamente español, aunque los puestos bilingües suelen ofrecer salarios mucho más altos.

Trabajo remoto trabajar desde casa Argentina es el país que más trabajadores remotos aporta a empresas de afuera. Magnific

Toptal

Toptal funciona con un sistema de selección más exigente que otras plataformas. Solo acepta una pequeña parte de los postulantes, ya que busca perfiles especializados de alto nivel.

La red reúne desarrolladores, diseñadores, expertos financieros y gerentes de proyectos. Las tarifas suelen estar por encima del promedio del mercado freelance y algunos contratos superan los u$s10.000 mensuales.

Remote.co

Remote.co concentra búsquedas de empresas que trabajan bajo modalidad 100% remota. La página publica propuestas laborales en sectores variados, desde tecnología hasta recursos humanos.

Muchas firmas internacionales buscan empleados para equipos distribuidos en distintos países, lo que permite acceder a puestos sin necesidad de mudarse al exterior.

Working Nomads

Working Nomads reúne ofertas actualizadas todos los días para quienes buscan flexibilidad laboral. La plataforma se orienta tanto a freelancers como a trabajadores permanentes y entre las categorías más activas están marketing, programación, administración y ventas. La plataforma también permite filtrar empleos según zona horaria o tipo de contrato.

Guru

Guru funciona como un marketplace para freelancers. Los usuarios crean un perfil profesional y negocian directamente con clientes de distintos países.

El portal incluye proyectos de diseño gráfico, desarrollo web, redacción, traducción y soporte técnico. Cada profesional puede fijar sus propias tarifas y acordar pagos en dólares.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent conecta empresas con freelancers y agencias sin cobrar comisiones por intermediación, lo que la volvió atractiva para quienes buscan conservar un mayor porcentaje de sus ingresos.

Las búsquedas incluyen soporte técnico, marketing, ventas y tecnología. Muchas compañías contratan perfiles remotos de manera directa y ofrecen pagos internacionales mensuales.