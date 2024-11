Sebastián Sosa: "El rol del agente inmobiliario ha venido para quedarse"

“Hay mucha inversión genuina y en el total te da números realmente interesantes. Nosotros estamos de punta a punta con el mismo servicio, atención y calidad en todo el país”, apuntó.

En lo vinculado a la firma, reconoció que los primeros diez años “estuvimos con una pajita para arriba y respirando debajo del agua, endeudados los primeros 7, viendo todo lo sembrado a partir del año 11, 12 o 13”. “Abrimos camino con machete y hoy hay una autopista”, planteó sobre el rol pionero de la empresa.

El agente inmobiliario y la cercanía

El referente de RE/MAX puso el foco en la atención personalizada y señaló: “El cliente necesita un servicio y una atención que esté a la altura, que en toda esta sobreoferta de información le ayude a bajar y decodificar el mensaje”.

“El rol del agente inmobiliario ha venido para quedarse. Elijo a mi persona de confianza, que me va a ayudar, independiente de la marca”, valoró y aseveró que “Argentina se está subiendo a la ola de digitalizar, porque necesitamos hacer más ágil la vida del operador y del usuario”.

El entusiasmo por las proyecciones a futuro

A su turno, Sosa admitió que “cambió el contexto”, pero consideró en que “no es tanto el momento, porque si salís a buscar trabajo cuando estás apretado, vas a agarrar cualquier cosa”.

“Si un consumidor final pregunta si es buen momento, tenés que indagar en la vida y hacer una radiografía. Si no, es irresponsable decir ‘yo que vos me tiro’. Los precios vienen arrastrando una caída tremenda, empiezan a levantarse y todo indicaría que con una demanda que viene in crescendo y una oferta que viene acomodándose. Creo que es un buen momento, pero hay que sentarse y escuchar qué necesita la persona”, reflexionó.

Y sentenció: “Elijo creer. Lo que me entusiasma de estos tiempos es que escucho a nuestro jefe de Estado proyectar por primera vez a 5 o 10 años. En 20 años no recuerdo estar hablando de más de mañana y fin de mes. Entonces me aferro a eso y proyecto. Creamos y construyamos dentro de nuestro metro cuadrado, hagamos las cosas bien y seamos responsables”.