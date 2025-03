Charlas de quincho (Parte II): Karina Milei eclipsó empresarios en Canadá y los argentinos tocaron la campana

Lo que sí se sabe es que Karina no solo se reunió con Goldy Hyder , el CEO del Business Council of Canada, la entidad que representa a 170 compañías que generan más del 50% del PIB del sector privado, sino que también estuvo sentada con fondos de pensiones canadienses, que administran miles de millones de dólares de los trabajadores y jubilados del Norte . Por ejemplo, CPP Investments (la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá) gestiona inversiones de más de 22 millones de contribuyentes y beneficiarios del Plan de Pensiones de Canadá. Su propósito es crear carteras diversificadas de activos y por eso invierte en todo el mundo en acciones públicas, acciones privadas, real estate, infraestructura y renta fija. El CPP Investments tiene sede en Toronto y oficinas en Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nueva York, San Francisco, San Paulo y Sidney . Este fondo cerró su tercer trimestre el 31 de diciembre de 2024 con activos netos de 699.600 millones de dólares canadienses (unos 486.000 millones de dólares estadounidenses). ¿Vendrá algo para la Argentina?

A pesar de las bajas temperaturas (hasta -7 por la mañana), Toronto también vivió momentos calientes. Sobre todo en el "Argentina Day", donde un altísimo ejecutivo internacional generó todo tipo de comentarios, luego que tomara el micrófono en un lugar que no le correspondía, en el momento inadecuado y para deshacerse en elogios al Gobierno y no anunciar nada. Acostumbrado a las alfombras rojas y a los toros campeones de Sociedad Rural, esas habrían sido las condiciones para hablar que solicitó ante los funcionarios argentinos, quienes organizaron la jornada de negocios, y que tanto malestar generaron en el resto de la comitiva. Evidentemente, tiene coronita.

Uno que no tuvo corona y se molestó muchísimo en el "Argentina Day" fue el bautizado "rey del cobre", que en Argentina impulsa un gran proyecto cuprífero, pero que todavía trabaja intensamente para conseguir financiamiento que le falta. En este caso, lo que le faltó fue cartel, ya que al llegar al evento argento en la Room 106 se enteró que la empresa seleccionada por la Mesa del Cobre era otro proyecto y no el suyo. Tras ponerse furioso, colorado, se mandó a mudar. Que pase el que sigue.

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) realizó su tradicional cóctel canadiense en el Hotel Sangri-La de 5 estrellas, donde se escuchó a funcionarios, empresarios y a varios gobernadores, pero no a todos. A uno en particular no le dio el tupé minero y se lo prefirió ocultar. Igualmente presencias de relevancia no faltaron, sobre todo las internacionales: estuvieron junto a los directivos de CAEM desde Rob McEwen a Paula Uribe (Rio Tinto), pasando por James Devas (First Quantum), Dave Dicaire (Lundin Mining-Vicuña Corp.) a Sam Piggot, CEO de Lithium Americas y visitante reciente de la Casa Rosada.

Tras una interminable listada de oradores que solo provocó ansiedad en los bebedores, el anfitrión Roberto Cacciola recibió allí una buena noticia al oído que ayudará a fomentar la demorada exploración en oro, y que busca revertir el preocupante declino que se avecina sobre el metal dorado.

También hubo interés por invertir en el país de una minera pionera en responsabilidad ambiental de Emiratos Árabes con presencia en Sudamérica y Medio Oriente, así como del mayor grupo industrial y comercial de Turquía.

Los turcos ya no están perdidos en la neblina

Desde hace tiempo que los turcos buscan hacer pie en Argentina en diversos sectores como minería, energía, autopartes, alimentos, textiles, electrodométicos, curtiembres y demás. En ese camino de facilitar inversiones y unir culturas trabajan en la Cámara de Comercio Argentina-Turca (CCAT), que hace poco celebró su primer año de fundación. De hecho, en el área energética del Gobierno sigue la discusión por la contratación de los barcos turcos de Karpowership, con baterías que podrían aportar hasta 500 MW a la red nacional, en momentos de ola de calor y cortes masivos de suministro.

Un experto del sector, preocupado por la falta de generación eléctrica, presentará en estos días un estudio técnico realizado por la consultora Teclatina, que recomienda esa contratación a pesar del costo. Su obsesión es que no falte energía, y tiene razón. "Tenemos 5 o 6 locaciones para que lleguen los barcos turcos en dos bloques 200 MW y 300 MW", sinceró para el invierno. Pero no es todo. También -pide en voz alta- conseguir energía en firme de Brasil. "El precio es secundario, lo importante es asegurar la mayor cantidad de energía posible, si es que el país crece como se espera y el consumo sigue elevado", justificó. En Hacienda lo miran de reojo: los dólares son para otro metier.

Un toque de campana en Toronto

De regreso a Toronto y para finalizar los Quinchos no se puede dejar de mencionar el efusivo "toque de campana" de los argentinos -y otros hermanos latinos de Perú y Brasil- en la Bolsa de Valores local (TSX), propiedad del TMX Group.

Allí reinó la felicidad y algarabía, que consagró un roadshow minero donde Karina Milei arrancó tímida y terminó en alza, y que se espera pronto traiga novedades en inversiones para el país -como la confirmación sobre quiénes harán la línea de alta tensión minera en la Puna-, pero que también va a aprovechar Canadá, frente a la huída de compañías de su Bolsa y los aranceles de Donald Trump. Y sino que lo diga Guillaume Légaré, director para Sudamérica de TSX y TSX Venture Exchange, donde están 410 emisores mineros, que representan el 20% de las más de 5.200 propiedades de exploración minera que cotizan en la TSX y la TSXV.

"En el 2024 se han registrado 41 nuevos listados en la TSX y TSX Ventures, en comparación con 28 en el 2023. Desde 2020 hasta 2024 hemos tenido un período bastante productivo en el sector minería. El año pasado obtuvimos de minería una recaudación de 10.000 millones de dólares en la TSX y TSX Venture, lo que representa la mitad del capital total recaudado en la Bolsa de Toronto. Por eso vemos las inversiones mineras en Sudamérica de manera bastante positiva. En América Latina, hay un creciente interés en países productores de cobre, como Argentina, que está iniciando proyectos significativos en este sector".