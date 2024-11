Las nuevas tendencias y las posibilidades que se abren en el Real Estate

En el comienzo de la charla, Iskin señaló a Hit como una empresa de Real Estate corporativo que desarrolla “soluciones de espacios flexibles cinco estrellas all inclusive”, con 50.000 metros cuadrados entre Argentina, Chile y Perú.

Al respecto, indicó: “Tenemos la licencia de la franquicia y se la otorgamos a empresarios que quieren abrir una oficina. Hoy contamos con la red más federal, con 200 oficinas adheridas a la marca en Argentina y unas 10 en Uruguay y somos alrededor de 8.000 personas que trabajamos dentro de la red”.

Sebastián Sosa.jpg Sebastián Sosa.

A su turno, Leibaschoff resaltó que GCH es una desarrolladora líder de mercado con 40 años de trayectoria en el mercado local. “Hacemos proyectos en excelentes ubicaciones, priorizando siempre el corredor norte: Libertador, Ciudad de Buenos Aires y Provincia. Tenemos proyectos icónicos con arquitectura de vanguardia y más de 200.000 metros cuadrados desarrollados y una gran fidelización en nuestra cartera de clientes”, resaltó.

Como marca distintiva, afirmó: “Elegimos muy bien las ubicaciones en las cuales desarrollamos nuestros productos. Nos enfocamos mucho en tratar de cumplir con los tiempos que nos comprometemos, con las calidades de terminación y sobre todo con los detalles, que es lo que nos da una diferenciación a nivel local”.

Proyectos a futuro

Sobre los proyectos a futuro, Iskin destacó: “Estamos creciendo 10.000 metros cuadrados y para el primer semestre de 2025 vamos a estar inaugurando nuevas oficinas: una en Cañitas, en la calle Andrés Arguibel con un edificio de casi 5.000 metros que lo arrendamos al banco Santander; y otro donde vamos a redefinir una vez más lo que es una experiencia increíble de oficinas, conocido como Paseo Gigena, en Libertador y Dorrego, frente al Hipódromo, con un espacio de casi 6.000 metros ofreciendo experiencias de innovación con altísimo nivel de servicios y de calidad para las principales empresas del país”.

Acerca del concepto de all inclusive, apuntó: “Apuntamos a incorporar capas de servicio sobre estos metros cuadrados tan duros de oficinas y cambiar esa experiencia. A veces uno se imagina un espacio abierto de trabajo con wifi, pero ofrecemos un servicio premium, donde el equipamiento es diferente y la estadía también. Es como un hotel cinco estrellas”.

Al ahondar en las iniciativas de RE/MAX, Sosa resaltó: “Estamos cerrando nuestro mejor año en estas dos décadas. Hay un cambio de oxígeno de aire que se ha generado y estamos haciendo una inversión importante como marca para mudarnos a un edificio donde vamos a duplicar los metros cuadrados”.

“Hay mucha inversión genuina y en el total te da números realmente interesantes. Nosotros estamos de punta a punta con el mismo servicio, atención y calidad en todo el país”, destacó.

Uri.jpg Uri Iskin.

A nivel personal, reconoció que los primeros diez años de la firma “estuvimos con una pajita para arriba y respirando debajo del agua, endeudados los primeros 7, viendo todo lo sembrado a partir del año 11, 12 o 13”. “Abrimos camino con machete y hoy hay una autopista”, planteó sobre el rol pionero de la empresa.

“Hace una semana hemos lanzado en el Parque de la Innovación nuestro primer proyecto de usos mixtos, Orión Parque, sobre Avenida Udaondo. Hemos tenido una preventa muy buena en los meses anteriores y el proyecto salió al mercado con una gran aceptación en la semana pasada”, comenzó Leibaschoff sobre GCH.

“En Núñez nos sentimos muy cómodos porque sería nuestro tercer proyecto y el valor del metro cuadrado ha crecido considerablemente en los últimos años y es el preferido de los inversores”, resaltó y sostuvo que “el mercado ha validado valores y locaciones, creo que es nuestro producto estrella, con más de 1.600 metros de amenities y una arquitectura disruptiva con fachada de hormigón”.

El momento para invertir

Consultado acerca de si es un buen momento para invertir en el país, Iskin señaló: “Hace 10 años estamos haciendo crecer este negocio y siempre manteniendo una mirada muy optimista sobre los próximos años de Argentina”.

“Estamos viendo que el mercado crediticio se está reabriendo y eso también va a facilitar una estructura mixta de financiamiento y apalancamiento, lo cual va a ser positivo para el sector. También estamos en un momento donde los costos de construcción han crecido mucho. En nuestra parte del negocio impacta lo que es vestir esos metros cuadrados y estamos en casi 1.000 dólares el metro, cuando antes estábamos un 50% menos. Entre esas dos tendencias, nos sigue validando el seguir invirtiendo y apostando en el país”, destacó el referente de Hit.

A su turno, Sosa admitió que “cambió el contexto”, pero consideró en que “no es tanto el momento, porque si salís a buscar trabajo cuando estás apretado, vas a agarrar cualquier cosa”.

“Si un consumidor final pregunta si es buen momento, tenés que indagar en la vida y hacer una radiografía. Si no, es irresponsable decir ‘yo que vos me tiro’. Los precios vienen arrastrando una caída tremenda, empiezan a levantarse y todo indicaría que con una demanda que viene in crescendo y una oferta que viene acomodándose. Creo que es un buen momento, pero hay que sentarse y escuchar qué necesita la persona”, reflexionó.

A la par, Leibaschoff resaltó que “en nuestro mercado creo que en los últimos 20 años tuvimos un año o dos de crédito hipotecario”, pero destacó que “los desarrolladores y los que trabajamos en esta industria tenemos la cintura para adaptarnos a todas las medidas económicas”.

“Vemos una perspectiva positiva por el aliciente de tener crédito hipotecario, la ley de blanqueo y los créditos para pozos”, sostuvo y destacó que “cada vez tenemos más ventas a través de los colegas que comercializan nuestros proyectos y el Real Estate, en una Argentina que tiene déficit habitacional y hay un mercado muy real con una necesidad de mudarse y crecer”.

“El inversor también se refugia y sabe que los márgenes de alguna manera tal vez no son tan estrambóticos como otro tipo de negocios, pero es una manera de resguardar realmente su capital y sigue invirtiendo en pozo”, expresó sobre las posibilidades del sector.

El trabajo remoto

Iskin afirmó que “a nivel global, el trabajo remoto ayuda y funciona con sus matices y con sus limitaciones”, pero contrapuso que “el valor de estar juntos en espacio físico realmente es mucho más transformador y hoy nos encontramos con el liderazgo general de las empresas queriendo volver a compartir un espacio en la diaria porque ven un cambio en la productividad”.

“Vislumbramos que la modalidad de lunes a viernes de 9 a 18 dejó de existir y no es que vamos a regresar a ese formato. Vemos que se va a seguir manteniendo en función de cada equipo y empresa el uso de diferentes formas de la oficina o las oficinas”, interpretó el referente de Hit.

Leibaschof.jpg Ezequiel Leibaschoff.

Planteó que esta decisión “funciona bien para evitar grandes desembolsos de inversión en una economía que todavía está reactivándose para muchas empresas” y destacó: “Nosotros venimos a ofrecerles la posibilidad de que estén pagando por el espacio que necesitan en el momento que necesitan y el tamaño que necesitan”.

Cuáles son las tendencias

Leibaschoff se refirió a las tendencias y no dudó en señalar que “pospandemia se reconfiguraron las necesidades del usuario, porque la gente buscó de alguna manera salir de la ciudad y está volviendo de alguna manera a buscar cercanías de lugares estratégicos, cercanos a colegios, universidades y medios de transporte”.

“Con nuestro proyecto de usos mixtos buscamos brindar un lugar en el cual la gente en su propio edificio donde trabaja pueda tener el ocio y las salas de reuniones particulares para poder trabajar, con amenities cualitativos y cualitativamente usables, que estén pensados para el usuario”, añadió.

Sosa puso el foco en la atención personalizada y señaló: “El cliente necesita un servicio y una atención que esté a la altura, que en toda esta sobreoferta de información le ayude a bajar y decodificar el mensaje”.

“El rol del agente inmobiliario ha venido para quedarse. Elijo a mi persona de confianza, que me va a ayudar, independiente de la marca”, valoró y aseveró que “Argentina se está subiendo a la ola de digitalizar, porque necesitamos hacer más ágil la vida del operador y del usuario”.

En el mismo sentido, Iskin consideró que la búsqueda es “ganar profundidad” y postuló: “Lo nuevo va a ser el wellness. Que en la oficina haya un médico, una propuesta de gimnasio. Que cualquier necesidad esté contemplada en este tipo de espacios”.

“El futuro del trabajo va a estar más distribuido en todo el país de lo que es hoy. Acá pasó con Microcentro, que antes era el único lugar y ya no. Entonces, hay que seguir encontrando propuestas de valor y alta calidad en cualquier ámbito geográfico”, resaltó.