Según Focus Economics en su informe mensual, no va a haber salto cambiario.

Dólares Las consultoras descartan una devaluación hasta diciembre

El enojo del Gobierno por aquellos que hablan de devaluación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que el Gobierno no considera necesaria una devaluación y descartó problemas con el actual esquema cambiario, en respuesta a una reciente advertencia del exministro de Economía, Domingo Cavallo.

“Cavallo es un amigo, sigo sus declaraciones, pero en varias ocasiones se ha equivocado; nadie es infalible. Dijo que la inflación no bajaría al nivel actual y se equivocó en eso”, señaló Francos en una entrevista con Radio Mitre.

Además, el funcionario explicó que, debido a la ausencia de emisión monetaria y al mantenimiento de la misma masa de dinero desde mayo o junio, el Ejecutivo considera que no hay razones para una devaluación. “Si ingresan dólares y no se emite, el precio del dólar no puede aumentar”, sostuvo.

En tanto, el propio Javier Milei cargó contra el sector empresario que exige una devaluación del tipo de cambio y los tildó de "operadores de la deva". El mandatario argentino compartió un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de X donde denunció que "piden devaluar para bajar los salarios y así poder seguir viviendo de modo cómodo".

"¿Acaso creen que se progresa empobreciendo a los trabajadores? Es como creer que para salir del pozo habría que cavar más en el mismo", acusó Milei en su mensaje.