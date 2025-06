Elecciones 2025 en Santa Fe: qué se vota el domingo 29 de junio

Qué se vota en Santa Fe el domingo 29 de junio

El próximo 29 de junio, Santa Fe tendrá elecciones para renovar intendentes de 11 localidades, concejales en 53 municipios y miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas en otras 75.

Será un nuevo test para la administración del radicalismo, que buscará revalidar su hegemonía en la provincia.

En la ocasión, se elegirán representantes del Poder Ejecutivo de las localidades de Alvear, Armstrong, El Trébol, Florencia, Fray Luis Beltrán, Helvecia, Las Toscas, Puerto General San Martín, Recreo, Roldán, Romang, San Guillermo, San José De La Esquina, San José del Rincón, San Vicente, Sauce Viejo, Suardi, Teodelina y Villa Minetti.

Una de las batallas centrales será en Rosario, donde se renovarán 13 bancas del Concejo. Cabe recordar que en la provincia rige la Boleta Única Papel (BUP) y que las PASO de 13 abril redujeron el número de fuerzas que competirán el 29 de junio. En territorio rosarino serán siete.

El oficialismo pondrá en juego ocho escaños, mientras que el peronismo, liderado por Juan Monteverde, buscará consolidarse como la principal oposición al intendente Pablo Javkin. Argumentos no le faltan: en las PASO, entre todas las corrientes que compitieron, se consolidó como primera fuerza en la ciudad.

Sin embargo, LLA no quiere quedarse atrás. En abril, su candidato Leandro Aleart fue el más votado y buscará que el PJ no pueda sostener su caudal. No obstante, la postulación de Aleart dividió al antiperonismo y amenaza con abrirle paso a Monteverde.

Para las PASO, hubo 1.458 locales de votación, con 8.392 mesas para nacionales y 81 para extranjeros. En total son 2.834.383 electores nacionales y 23.784 extranjeros.

Como desafío central en toda la provincia, está lograr un participación electoral mayor a la del 13 de abril, cuando el índice apenas superó el 50%, acorde a lo que viene ocurriendo en las demás provincias.

Nuevo test para el gobernador Maximiliano Pullaro

En las elecciones convencionales, el gobernador Maximiliano Pullaro fue el primer candidato de su fuerza, Unidos para Cambiar Santa Fe. El frente salió en el primer lugar con el 34,6% de los votos; el justicialista Juan Monteverde exhibió un 15,1%, contra el 14,1% del libertario Mayoraz y un 12,3% de Granata.

Quinto, en tanto, figuró otro dirigente del PJ: el senador nacional Marcelo Lewandowski, con 8,4%. Sexta y dando la sorpresa apareció la exboxeadora Alejandra "Locomotora " Oliveras (5,6%). Se estima que la participación fue cercana del 60%.