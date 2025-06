Lácteos Verónica sin rumbo: las plantas siguen paralizadas, crece la deuda y no hay plan de reactivación

El conflicto en Lácteos Verónica se profundiza. A cuatro semanas del inicio de las medidas gremiales, las plantas de Clason, Lehmann y Suardi continúan completamente paralizadas, sin señales claras de reactivación ni avances en las negociaciones con el sindicato Atilra. Pese a algunas promesas empresarias que buscaron descomprimir la tensión, lo cierto es que la compañía no logró cumplir con los pagos salariales, no recuperó la provisión de leche y no presentó un plan concreto que permita vislumbrar una salida.