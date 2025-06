Escándalo en Tucumán: intervinieron el municipio de Alberdi por presunta vinculación narco del intendente

En el audio, Giménez -que grabó el diálogo- se escucha al empresario decir al intendente: "Yo quiero que vos te bajes de la intendencia y me dejes ser intendente a mí". Ante ello, Campos le respondió: "para la que viene, papi". El empresario también le cuestiona su autoridad y la defensa de funcionarios que estarían relacionados con ilícitos: "Me extraña, Luis. Me extraña de vos que no tengas las bolas para gobernar". El fragmento más fuerte es cuando el Giménez sostiene: "Acá el intendente soy yo, a la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo y todo manejo yo. Las muertes, todo lo manejo yo. Necesitás un Al Capone pa'gobernar, no necesitas un Lassie. Por eso no te respetan, Rey. Te pasan por encima".

Noticia en desarrollo.-