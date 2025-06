Misiones: el Frente Renovador de Rovira se prueba frente al debut de LLA y a una oposición fragmentada

La provincia elegirá 20 diputados provinciales y renovará parte de 10 concejos deliberantes. El oficialismo local busca sostener su hegemonía. El PJ no tendrá candidatos y habrá distintas ofertas libertarias.

Aunque los renovadores se saben favoritos para la compulsa, apelan a no perder ninguno de sus escaños. Con ese norte, Rovira apostó al salto generacional y jugará con dirigentes jóvenes, bajo el nombre "Frente Renovador Neo".

Así, la boleta la encabeza el actual titular de Vialidad Provincial, Sebastián Macías, secundado por la abogada Paula Francos. Territorialidad, aparato y los resortes del Estado local son algunas de las herramientas que tiene a favor el oficialismo misionero para sostener su poder. Por el contrario, sus más de 20 años en el poder conllevan un lógico desgaste, sobre todo a la sombra de los hechos del año pasado.

Misiones elecciones.jpg

Otro objetivo central de cara al domingo es neutralizar el armado de Karina Milei. Para eso, el FRC alistó a sus propios libertarios bajo el nombre de "Blend". Se trata de un grupo de dirigentes que se referencian en la Casa Rosada a nivel nacional pero que en el pago chico reportan al rovirismo. “Si querés que tu voto este 8 de junio defienda el proyecto de Javier Milei y a Misiones, votá al Frente Renovador Neo. Votá por el Blend" es una de las consignas que agita el espacio.

Más allá del juego de propuestas encontradas, la sintonía entre el gobierno misionero y la Casa Rosada es explícita. De hecho, los votos de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut hicieron caer Ficha Limpia tras un acuerdo con Milei, según Rovira.

El Frente Renovador de la Concordia es un artefacto complejo desde su concepción misma. En él cohabitan peronistas, radicales, liberales y provincialistas, entre otras vertientes. Por eso, su obrar es más pragmático que ideológico y su vínculo con las administraciones nacionales suele ser bueno, independientemente de pertenencias partidarias.

El debut de La Libertad Avanza y la fragmentación opositora

Del otro lado del ring, La Libertad Avanza empuja la candidatura del extenista Diego Hartfield, un outsider de la política. En su flamante aventura, Hartfield recibió las visitas de Martín Menem y Karina Milei, con el objetivo de fidelizarlo como el único candidato de la Casa Rosada frente al juego de confusiones que proponen los renovadores. Previamente, apenas lanzado, había visitado al vocero presidencial, Manuel Adorni, y al ministro de Economía, Luis Caputo, en Buenos Aires.

"Sus visitas reflejan que la única lista de LLA es la de Diego Hartfield que es el candidato a diputado y Adrián Nuñez, presidente del partido en LLA", ponderaron armadores locales. Asimismo, aseguraron que "hay mucho optimismo con la elección porque hay un cansancio marcado de la gente con el rovirismo. Hay una buena recepción en las recorridas por el interior de la provincia. Milei es muy fuerte en toda la provincia", se entusiasmaron.

De todas maneras, a la sombra del pacto tácito de gobernabilidad entre ambas partes -y aunque existen críticas cruzadas-, en cuarteles de Milei evitan chocar frontalmente con Rovira. En vez de eso, prefieren acercar a Hartfield a Milei, replicando la estrategia que le dio resultados a Adorni en la Ciudad. "Hartfield es Milei" es el slogan central de cara al domingo.

Hartfield Karina Milei.jpg

Pero la pelea por captar el voto mileísta no queda únicamente en manos del FRC y LLA. Dentro del mismo espectro también se presentará el Partido Libertario, referenciado en el diputado Martín Arjol, uno de los "radicales con peluca". Aunque el sello se presenta como una alternativa marginal, lo cierto es que Arjol medirá su poder de fuego tras ser vetado del armado karinista.

Una tercera vía en el mismo sentido será la boleta que encabeza el expolicía Ramón Amarilla, uno de los cabecillas de las revueltas del 2024, quien actualmente está preso en el penal de Cerro Azul. Amarilla fue detenido en septiembre pasado acusado de sedición. Ahora, logró aval para competir bajo el sello Por la Vida y los Valores, aunque sectores opositores acusan al rovirismo de haber operado las candidaturas para colocar nombres propios.

El gran ausente de la jornada será el Partido Justicialista (PJ), que no tendrá representación propia, consecuencia de la intervención orquestada por Cristina Kirchner. En tanto, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) reeditarán Juntos por el Cambio bajo el nombre "Unidos por el Futuro". Desde una trinchera opositora manifestaron estar frustrados con el escenario de fragmentación.

"Hay mucha bronca con la renovación, pero no la vamos a poder capitalizar porque estamos divididos. Si no avanzamos en un frente único, esto no va a cambiar", se lamentó un dirigente.

Hasta el momento, todas las elecciones provinciales se saldaron con triunfos de los oficialismos, a excepción de la Ciudad, donde fue LLA quien dio el golpe, derrotando a sus aliados nacionales del PRO.