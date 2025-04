Tierra del Fuego se despegó de la visita del jefe del Comando Sur de los EEUU a la base naval de Ushuaia

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella , salió este miércoles a despegarse de la visita del jefe del Comando Sur de los EEUU, el almirante Alvin Hosley , a Ushuaia y aclaró: "No acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que puedan ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur".

Ante este escenario, Melella contó en sus redes sociales que no recibió ningún pedido formal de audiencia. "No acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que puedan ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur", detalló el sureño.

Posteriormente, en otro tuit, el mandatario de Unión por la Patria (UP) aseguró que siguen esperando explicaciones por los "ejercicios conjuntos con Reino Unido en 2021 y por los dichos sobre nuestros recursos naturales".

— Gustavo Melella (@gustavomelella) April 30, 2025

Sobre este aspecto, recordó que incluso "introdujeron un submarino nuclear en nuestras aguas, como así también una retractación respecto a la afirmación de la General Richardson cuando sostuvo que los recursos naturales sudamericanos pertenecen a los Estados Unidos ".

"Defender la soberanía no es un eslogan. Es una responsabilidad y no vamos a claudicar", planteó el gobernador.

Por otra parte, el mandamás se refirió al proyecto de base naval integrada con los EEUU: “Tierra del Fuego es una zona de paz y no necesitamos bases militares extranjeras, que además incumplirían Resoluciones de las Naciones Unidas que hoy citamos en nuestra cruzada por Malvinas”.

MILEI CON ALMIRANTE EEUU.jpg El jefe del Comando Sur de los EEUU, Alvin Hosley, junto al presidente Javier Milei.

Esa iniciativa fue supervisada en abril del año pasado por la militar Laura Richardson, quien por entonces ocupaba el cargo de jefa del Comando Sur de los EEUU. En su visita al país, Richardson se reunió con Milei y posteriormente viajó a Ushuaia.

Sin recepción oficial por parte de la gestión fueguina, el propio Presidente viajó de manera intempestiva a la isla y le brindó una bienvenida propia de una jefa de Estado. El viaje del mandatario fue relámpago y no incluyó contactos con el gobierno de Gustavo Melella.

Rechazo de Tierra del Fuego a la base naval integrada con EEUU

El 2 de Abril pasado, al conmemorarse los 43 años del inicio del Conflicto del Atlántico Sur, la vicepresidente Victoria Villarruel encabezó el acto central en Ushuaia junto al gobernador.

En la ocasión, la número dos del Gobierno se refirió a la construcción de una base naval integrada, que sirva también como polo logístico antártico. "Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los EEUU, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al 'continente blanco'. Se reconocía, entonces, que Argentina es un país bicontinental", explicó.

Posteriormente, Gustavo Melella se desentendió de esta postura y aclaró que "la base naval integrada tiene que ser de la Argentina, no puede haber ninguna presencia extranjera en nuestra base y menos EEUU, que es socio de la OTAN". "Yo no lo entiendo y no lo aceptó", lanzó el gobernador.

Casi a la par de la llegada del militar Alvin Hosley a Tierra del Fuego, el Reino Unido realizó en las Islas Malvinas su cuarto ejercicio militar del 2025, según consignó el portal Agenda Malvinas.

Las maniobras fueron ejecutadas por la Sección 2 del Regimiento Real de Fusileros Gurkhas, bajo el nombre de Cabo Kukri III, e incluyeron fuego de fogueo y real, simulacros de combate nocturno y diurno, operaciones conjuntas con la Real Fuerza Aérea (RAF) y el despliegue táctico de drones, marcando una nueva fase en el adiestramiento de las fuerzas británicas en territorio ocupado.