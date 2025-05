Intendentes reclaman un rediseño tributario debido a "política fiscal asfixiante"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RossanaChahla/status/1918744312650903902&partner=&hide_thread=false Hoy vivimos la segunda jornada del primer Encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN).



Comenzamos debatiendo sobre participación ciudadana. Fue un espacio valioso para reflexionar sobre modelos de gestión que pongan a las personas en el centro de las decisiones… pic.twitter.com/TtnP5HjiLI — Rossana Chahla (@RossanaChahla) May 3, 2025

Javkin aseguró que los intendentes "no reclaman más plata, solo que no saquen recursos que después van a parar al AMBA". Y analizó: "Si los impuestos nacionales que están para esos programas que no se prestan, queremos que nos den una respuesta. Los municipios no podemos dejar de hacer obras, de prestar servicios o dejar de vacunar porque estamos vinculados a lo que la gente nos reclama con razón". "La Nación viene esbozando un camino para reducir impuestos, con lo cual estamos de acuerdo pero que hay que reducir los impuestos no coparticipables, los impuestos a los combustibles, a los débitos y créditos bancarios, o eliminemos las retenciones. Estamos de acuerdo con la reducción de impuestos, el problema es cuáles son esos impuestos y a dónde va lo que se recauda", indicó.

Su par cordobés Passerini, en la misma sintonía, expresó: "El Gobierno nacional nos propone una política fiscal asfixiante porque se lleva cada vez más recursos de manera discrecional, como las retenciones o los impuestos a los combustibles que aumentaron siete veces en un año y no se coparticipan". Y detalló que el precio del combustible está conformado en un 60,5% por el costo, 35% de impuestos nacionales y solo 2,75% y 1,75 % de impuestos provinciales y tributos municipales, respectivamente. Agregó que los municipios y comunas le hacen frente al ajuste unilateral y atienden las demandas crecientes, a pesar de que la caída de la actividad económica que impacta en los recursos municipales. "Por eso decidimos organizarnos, para plantear la discusión y acompañar a nuestros gobernadores en la defensa de los recursos", cerró.

La solución de la Argentina es el tejido productivo económico del interior. Argentina va a ser federal cuando mire hacia adentro, porque los recursos salen de nuestras regiones. pic.twitter.com/47oVSBv28g — Pablo Javkin (@pablojavkin) April 25, 2025

Luego de las dos jornadas de deliberaciones se firmó el acto de constitución de COFEIN que en uno de sus considerandos, señala: "Sostenemos con firmeza la necesidad de un Estado presente, activo y cercano, que esté al lado de la gente y no se retraiga frente a los desafíos. Desde lo local, somos el rostro concreto de ese Estado y asumimos el compromiso de fortalecerlo cada día con políticas públicas que cuiden, transformen e incluyan".

Voces del norte

El salteño Durand también se refirió a la convocatoria y señaló "Es una gran idea de la intendenta Chahla buscar que todos los intendentes de capitales y del interior del país nos nucleamos a compartir experiencias. Mientras otros descansaban, este fin de semana largo aprovechamos para compartir experiencias muy buenas como, por ejemplo, en participación ciudadana, en innovación tecnológica, en descentralización, en menos trámites para la gente, en acercarse más y en las herramientas que usamos para eso".

Su par de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, expresó: "Lo principal es seguir trabajando para defender nuestros derechos como municipios. Celebro esta decisión de formar parte de este consejo, que esto pueda seguir en el tiempo, fortaleciéndonos y hacerlo en donde corresponda. El primer lugar es el Congreso de la Nación, que es donde tenemos que ir a reclamar y a poner nuestras posturas como responsables de cada una de las ciudades".

Como intendenta de la ciudad de Tafí Viejo, me invitaron a participar del primer Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) impulsado por la municipalidad de San Miguel de Tucumán a cargo de la Dra. Rossana Chahla. pic.twitter.com/fJywEqJtJ7 — Alejandra Rodríguez (@alejarod72) May 3, 2025

El jujeño Raúl Jorge también hizo su propio balance: "Este era un encuentro necesario para todos los intendentes del país que concentramos toda una preocupación que tiene que ver con el financiamiento, con la autonomía, con el federalismo, pero fundamentalmente con las dificultades que nos plantea la gestión en un país que está atravesando una dura crisis económica, social y que necesita de los intendentes, de los poderes locales, para la resolución de múltiples problemas que tienen los vecinos".