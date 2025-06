Mauricio Macri reapareció en Corrientes y respaldó a Gustavo Valdés antes de las elecciones a gobernador

Desde la administración correntina precisaron que se trata de una "obra estratégica para el desarrollo logístico y productivo de Corrientes, que marca un antes y un después en la infraestructura de la provincia, que no solo posiciona a la región como un nodo clave del comercio, sino que impulsa el potencial global de la provincia".

Embed - Inauguración puerto de Ituzaingó.

Sobre este punto, indicó que "la gente nos vota y nos da ese poder con la esperanza de que nosotros generemos nuevas oportunidades de progreso y protagonismo".

Por otra parte, Macri consideró que el Puerto de Ituzaingó es una "fábrica de empleo, no solo por los empleos que va a generar en sí mismo, sino que toda la región van a tener cientos miles de productores que van a ver como una posibilidad real llegar con su producto a otros mercados del mundo, por una vía infinitamente más económica y además, sustentable".

Gustavo Valdés pidió "no bajar los brazos"

Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés calificó al día como "un hito porque dicen que los gobiernos siempre dejan obras. Nosotros dejamos una obra que va a empujar el desarrollo, no solo de Ituzaingó, sino de toda la región".

“Corrientes tiene que levantar la cabeza y ser consciente de todo su potencial. Tenemos potencial de escala mundial”, mencionó el mandatario, en un fuerte mensaje con miras a los comicios del 31 de agosto próximo.

En esa línea, elogió al expresidente, recordando que “durante años queríamos hacer un puerto, pero estas eran tierras del ANSES. No hubiésemos podido avanzar si no había una visión política, y la tuvo el presidente Macri en ese momento. Pagamos un millón 800 mil dólares para poder acceder”.

Gustavo Valdés.jpg El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

“El Estado tiene que gastar menos de lo que le ingresa, e invertir donde realmente hace falta. Esta es una inversión cercana a los 50 millones de dólares, pagada peso por peso por los correntinos, y que va a quedar para siempre”, evaluó.

Por último, el líder radical dejó un mensaje en clave electoral y pidió "no bajar los brazos". "Hay que seguir invirtiendo, bajar los impuestos y generar las condiciones para que las empresas creen empleo. Si no hay inversión, no va a haber progreso”, concluyó.

Imposibilitado de buscar la reelección, el mandatario litoraleño debe ungir a un candidato para sucederlo. Uno de los nombres principales es el de su hermano Juan Pablo Valdés. Precisamente, el intendente de Ituzaingó.

Del otro lado del ring, el peronismo ya confirmó que su postulante será el alcalde de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien cuenta con la bendición de Cristina Kirchner. La gran incógnita es quien competirá bajo el sello de La Libertad Avanza (LLA), en una provincia con una importante tradición liberal.