Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

El exgobernador cordobés Juan Schiaretti anunció que este viernes será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro. El procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional.
El exgobernador de Córdoba confirmó que este viernes 28 le reemplazarán la válvula aórtica mediante un procedimiento por cateterismo. La operación estaba programada y responde a una recomendación médica.
Según explicó en sus redes sociales, la intervención estaba programada desde hace un tiempo y se realizará por recomendación médica.
La técnica a la que será sometido Schiaretti suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación.
Desde su entorno destacan que el líder del espacio Hacemos Unidos por Córdoba se encuentra en buen estado general y continuará con controles después de la intervención.
El exmandatario comunicó la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.
