SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de noviembre 2025 - 11:45

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

El exgobernador de Córdoba confirmó que este viernes 28 le reemplazarán la válvula aórtica mediante un procedimiento por cateterismo. La operación estaba programada y responde a una recomendación médica.

Los gobernadores le cedieron la palabra al exgobernador cordobés Juan Schiaretti.&nbsp;&nbsp;

Los gobernadores le cedieron la palabra al exgobernador cordobés Juan Schiaretti.  

El exgobernador cordobés Juan Schiaretti anunció que este viernes será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro. El procedimiento consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía convencional.

Según explicó en sus redes sociales, la intervención estaba programada desde hace un tiempo y se realizará por recomendación médica.

Informate más

La técnica a la que será sometido Schiaretti suele indicarse para pacientes que requieren reemplazo valvular sin recurrir a una operación a corazón abierto, lo que reduce riesgos y tiempos de recuperación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1992956989543190850?s=35&partner=&hide_thread=false

Desde su entorno destacan que el líder del espacio Hacemos Unidos por Córdoba se encuentra en buen estado general y continuará con controles después de la intervención.

El exmandatario comunicó la noticia a través de un breve mensaje en la red social X, donde buscó llevar tranquilidad y agradecer al equipo médico. Tras la intervención, se espera que Schiaretti permanezca en observación y que su equipo informe la evolución médica en las próximas horas.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias