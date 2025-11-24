Buenos Aires: Alberto Sileoni deja el ministerio de Educación y lo reemplaza Flavia Terigi + Seguir en









El ministro deja su cargo por razones personales. Agradeció a Kicillof su apoyo en la gestión. Lo reemplaza la pedagoga Flavia Terigi.

Alberto Sileoni deja la cartera de Educación bonaerense y lo reemplaza Flavia Terigi.

El director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni dejará su cargo y lo reemplazará Flavia Terigi, confirmaron desde la Provincia. El ahora exfuncionario abandona su cargo por razones personales.

Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluyó. Sileoni destacó que seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi como directora general de Cultura y Educación.

Quién es Flavia Terigi, la nueva ministra de Educación bonaerense FLAVIA TERIGI Flavia Terigi integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional. Flavia Terigi es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.