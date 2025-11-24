Rupert Grint envió un mensaje al joven que interpretará a Ron Weasley en la serie de "Harry Potter"

El actor que interpretó en ocho películas a uno de los personajes creados por J.K. Rowling se puso en contacto con uno de los niños que protagonizará la serie de HBO.

La estrella de Harry Potter , Rupert Grint , se ha unido a su amigo Daniel Radcliffe para transmitir algo de su experiencia al joven elenco de la nueva serie de HBO.

En una entrevista con BBC News, Grint reveló que le había escrito a Alastair Stout , quien asumirá el papel de Ron Weasley en la nueva versión de la franquicia de fantasía de J.K. Rowling .

“Le escribí una carta, antes de que empezaran, como si le pasara el testigo”, dijo. “En realidad, solo le deseaba lo mejor. Me divertí mucho entrando en este mundo, y espero que él tenga la misma experiencia” .

Sobre la serie de HBO, Grint dijo: “Es bastante extraño que el ciclo se repita… Realmente me intriga cómo será”.

Grint añadió que ve cierto parecido familiar entre él y Stout. "Me parece genial que sea algo completamente nuevo. Va a ser algo propio, y creo que será divertido", dijo.

El mensaje de Daniel Radcliffe al nuevo actor que interpretará a Harry Potter

Radcliffe dijo la semana pasada que había escrito algunas palabras para Dominic McLaughlin, quien interpretará a Harry Potter en la serie de HBO.

“Veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos”, continuó Radcliffe. “Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: 'Qué locura que yo hiciera eso a esa edad'. Pero también es increíblemente tierno, y espero que se lo estén pasando genial”.

Grint dijo que consideraría regresar al universo Potter en el futuro, pero no era una prioridad actual. Tom Felton recibió recientemente una ovación entusiasta al repetir su papel de Draco Malfoy por primera vez en Harry Potter y el legado maldito en Broadway.

El rodaje de la serie de Harry Potter lleva meses en marcha, protagonizada por McLaughlin como el mago titular de Hogwarts. Stout interpreta a Weasley, el mejor amigo de Harry, y Arabella Stanton completa el trío de héroes como la ratón de biblioteca Hermione Granger.

El resto del reparto incluye a Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore y Janet McTeer como la profesora McGonagall. Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape.