Cierre de alianzas en la Ciudad: el PRO y La Libertad Avanza irán separados y el peronismo negocia la unidad

Las fuerzas porteñas exploran acuerdos de cara a las elecciones del 18 de mayo. El oficialismo y los libertarios se presentarán por cuenta propia. El PJ se encamina a la unidad, aunque evalúan si será o no bajo el mismo nombre.

A horas del cierre de alianzas , el PRO y La Libertad Avanza se encaminan a competir por separado en las elecciones legislativas de la Ciudad . Los coqueteos que se dieron en la esfera nacional y que en las últimas horas se cristalizaron en Provincia, no tuvieron su correlato en el ámbito porteño. Mientras tanto, el peronismo avanza hacia la unidad, en el marco de negociaciones internas por el armado de las listas. Otros espacios, como la Coalición Cívica (CC), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza Pública , tantean posibles sociedades, en tanto que Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura.

Este miércoles finalizará el plazo para presentar las alianzas ante el Tribunal Electoral de CABA. Mientras avanzan las discusiones, en el oficialismo porteño le cerraron la puerta a un acuerdo con el bloque libertario luego de haber explorado algunos intentos de acercamiento entre sus principales figuras a nivel nacional. No habrá frente en común entre los liderados por Jorge Macri y los representantes de Javier Milei en el escenario capitalino. Por tanto, encararán la contienda del 18 de mayo por cuenta propia.

Más cercano en el tiempo, en enero pasado, la disputa entre ambos sectores por el control de la agenda local llevó a que un grupo de legisladores bullrichistas que pertenecían al bloque PRO abandonaran el espacio y saltaran a la oposición libertaria. Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena, hoy pertenecen a la escudería LLA que conduce Pilar Ramírez.

El PRO y La Libertad Avanza, por caminos separados en Ciudad

A pesar de la buena relación entre el intendente y el Presidente de la Nación, las disputas en el territorio porteño por el control de la agenda horadaron las negociaciones y frenaron cualquier posibilidad de alianza. Ante eso, en el PRO decidieron apostar por candidatos propios para relanzar la estructura, en busca de reafirmar la identidad del espacio. Así las cosas, libertarios y amarillos protagonizarán una de las principales batallas electorales del año.

En mayo, el espacio que conduce el expresidente Mauricio Macri a nivel nacional tendrá por delante una de las elecciones más difíciles desde su llegada al Gobierno local, hace ya 17 años. Por primera vez enfrentará un escenario desafiante, con final abierto, a raíz de la amplia oferta de espacios de gran calibre: la disputa con LLA será central para la agenda propia, enfocada en el electorado liberal reformista, pero también competirá con peronistas, radicales, cívicos, FITs, entre otros.

Pese a no ir con los libertarios, en Propuesta Republicana adelantaron que negociarán hasta último minuto con la esperanza de construir un frente con opositores aliados, como Coalición Cívica, UCR y Confianza Pública. "Hay tiempo para hacer acuerdos, hay que esperar, estos son días de conversaciones previo a las definiciones", señalaron desde Parque Patricios a Ámbito. Voceros de los partidos involucrados desestimaron cualquier posibilidad de revivir una eventual alianza electoralista.

En ese contexto, dentro de dos meses, el PRO se jugará una parada crucial. Por un lado, deberá renovar cuatro de las nueve bancas propias. Por otro, tendrá que incrementar su volumen, no sólo para recuperar las bajas de Arenaza, Imas y González Estevarena sino también para lograr aire de cara a la segunda mitad de mandato de Jorge Macri.

El Ejecutivo necesitará un abultado número de representantes para evitar caer en negociaciones largas y desgastantes con la bancada liderada por Pilar Ramírez. En Uspallata hacen cuentas y delinean estrategias, con nombres y apellidos fuertes, para recuperar terreno. La garantía para que avancen proyectos de autoría propia dependerá de la performance del 18 de mayo.

De cara a las elecciones, la virtual separación de “Vamos por Más”, el interbloque que integran el PRO y la CC en la Legislatura, abre un interrogante respecto de si será un distanciamiento transitorio mientras dure el período electoral y, posteriormente, seguirán unidos, o si se termina de consumar el final de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio. Por lo pronto, la CC irá por su cuenta con Paula Olivetto como principal aspirante.

Así las cosas, en el oficialismo siguen viendo a la CC como aliada en la Legislatura, por más de que los caminos electorales los lleve por destinos paralelos. Lo mismo ocurre con la UCR, con Confianza Pública y el socialismo, quienes coinciden en algunos puntos de la agenda que propone Macri.

Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura a legislador porteño

En las últimas horas, generó ruido al interior del PRO el mensaje en pie de guerra de Horacio Rodríguez Larreta. El exalcalde reapareció en la escena política con fuertes críticas a la gestión de Macri y adelantó que tendrá participación en las elecciones en las que será candidato a legislador. "Vuelvo. Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires", confirmó este lunes por la noche.

El exjefe de Gobierno y jefe de Gabinete develó el misterio que abrió semanas atrás cuando había adelantado que participaría de los comicios, sin aclarar en qué lugar. Ahora se sabe que será en calidad de aspirante a legislador. "Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis. Vuelvo porque me duele. Porque conozco cada cuadra. Cada vereda, cada rincón. Vuelvo con vos. Vuelvo porque la quiero. Vuelvo por amor a Buenos Aires. ¡Volvamos juntos!", dijo.

Fuentes con despacho en el Gobierno de Macri cargaron duro contra la decisión de Larreta. "Es una gran desilusión para todo el PRO, pero no es una sorpresa. Hace varios años que en la persecución de sus intereses personales elige traicionar 22 años de trabajo dedicados juntos a transformar la Ciudad", dijeron. Además, aseguraron que su candidatura "solo es funcional al kirchnerismo y a la Libertad Avanza".

Del lado libertario muestran optimismo por el rendimiento electoral y confían en ampliar el tamaño del bloque de cara a diciembre. Además, consideran que la participación de Larreta afectará el caudal de votos que podría lograr el oficialismo. Con la incorporación de los exPRO, el bloque que conduce Pilar Ramírez contará con 8 legisladores, aunque pondrán en juego seis bancas.

La salida de Ramiro Marra, eyectado del partido por orden de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, abre interrogantes sobre un posible impacto en las urnas en caso de que juegue por fuera. Por el momento, el legislador porteño y exarmador de LLA en CABA no confirmó si estará presente el 18 de mayo.

En la órbita de los exlibertarios, Eugenio Casielles, otrora fundador de La Libertad Avanza y actualmente titular del monobloque Transformación, tiene mandato hasta diciembre del 2027, por lo que no debe renovar la banca. Ante la consulta de este medio, desde el espacio sembraron dudas sobre una eventual postulación para ampliar el número de bancas: "No creo que participemos". En caso de jugar, podría afectar la performance de LLA.

El radicalismo también negocia por estas horas para alcanzar una alianza con aliados recurrentes. El límite, según aclararon, es el kirchnerismo y los libertarios. Mientras tanto, están abiertos a discusiones, pero el tiempo apremia. Su presidente, el senador Martín Lousteau, adelantó que aspiran a competir con lista propia en CABA. El líder de Evolución, cuyo mandato a nivel nacional finaliza en diciembre, evalúa presentarse como legislador.

El peronismo se encamina a la unidad y analizan nuevo nombre

Por el lado de Unión por la Patria, el espacio que aglutina a un universo de tribus porteñas con terminales nacionales, se apresta a competir en unidad en las elecciones legislativas del 18 de mayo. Tal como había informado Ámbito, la conducción apuesta por sostener el frente con todas las tribus que integran UP, aunque está en discusión el armado de las listas y si será bajo el mismo nombre.

En el territorio capitalino, el PJ, principal espacio dentro de UP, está liderado por el senador de La Cámpora y otrora titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Lo secunda Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y referente de Nuevo Espacio de Participación. El tercero en discordia es Víctor Santa María.

Fruto de un acuerdo entre las partes, el armado de las listas y las negociaciones con otras escuderías está a cargo de Olmos. El auditor será quien resuelva sobre las legislativas porteñas, con predominancia de nombres propios, mientras que Recalde estará al frente de las discusiones en octubre, donde habrá mayor participación camporista.

En esta oportunidad, el peronismo, primera minoría de la Legislatura porteña, deberá renovar 8 de las 18 bancas que componen el bloque. Para ello, se enfrentará en las urnas contra el “dueño de casa”, opositores aliados, libertarios y la izquierda, pero también contra su propia elección del 2021, cuando alcanzó los 24,8 puntos.

En los cuarteles del PJ Capital ven con optimismo la batalla electoral que tienen por delante. En el peor escenario, consideran que podrían obtener un cuarto de la torta electoral. Incluso sueñan con superar los 30 puntos. De lograrlo, revalidarían los lugares que están en juego y, además, ampliarían el bloque por encima de los 20 legisladores.

Los motivos que esgrimen al interior de UP son varios. Por un lado, consideran que la gestión actual de la Ciudad, en manos del alcalde Jorge Macri, “no hace pie”. Hablan de las elecciones porteñas como “un gran plebiscito” que le será desfavorable al oficialismo.

Otro de los argumentos que utilizan a favor es el armado político con el que encarará los comicios el oficialismo. Cuatro años atrás aún sobrevivía Juntos por el Cambio. Actualmente no: el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica competirán por cuenta propia por un electorado similar, al que se le sumarán los libertarios. La oportunidad es única.

Además del PJ, Unión por la Patria contiene hoy en su interior a fuerzas como el Partido Solidario, de Carlos Heller, Kolina, de Alicia Kirchner, o el Frente Renovador. Las encuestas más recientes ubican a Santoro como el mejor candidato del espacio. “Hay bastante consenso en que va a ser quien encabece la lista”, habían adelantado días atrás a este medio desde una de las tribus del PJ. El actual diputado aclaró que aún no tiene definido sus próximos pasos.

El exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, también aspira a competir dentro del armado peronista y podría tener un lugar en mayo como representante del Movimiento Evita. En nombre de La Cámpora podría revalidar Juan Pablo Modarelli, titular del bloque de UP hasta diciembre del 2024. Berenice Iañez, de La Patria es el Otro, espacio de Andrés Larroque y, por tanto, alineada con Axel Kicillof, podría aparecer entre las posibles postulantes.

Entre los nombres que circularon en las últimas horas para eventuales candidaturas surgió el de Ofelia Fernández. La exlegisladora llegó a la función pública en 2019 con apenas 19 años y en 2023 decidió no postularse para ser reelecta. Consultados por Ámbito, en su entorno redujeron al mínimo las posibilidades sobre su regreso al escenario local. “Todavía está abierto el panorama, no hay definiciones certeras. Lo que es muy probable es que, de ser candidata, no sea a la Legislatura. El resto, todo por verse”, aclararon. Octubre aparece en el horizonte de Fernández.

A nivel país, el peronismo inició este lunes una semana clave. Además de las discusiones en CABA por el futuro de la alianza, tiene por delante negociaciones en distintos distritos como Salta, Jujuy, Chaco y San Luis para definir las listas que competirán el 11 de mayo. Tal como informó Ámbito, en los cuatro distritos ya se dieron a conocer las sociedades, con la particularidad de que, en todos los casos, el justicialismo exhibió fracturas, un hecho que enciende las alarmas en todo el país de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.