Foster The People se reencontró con el público argentino en un colmado C Art Media

Foster The People , la banda indie por excelencia que dominó el inicio de la década de 2010, retornó a la Argentina con un show cargado de energía en el marco de su presentación en el Lollapalooza y el lanzamiento de su álbum más reciente: "Paradise State of Mind" .

Dicha canción se encuentra dentro de su disco debut “Torches” , el cual recientemente gozó de un relanzamiento como motivo de su décimo aniversario. Al trabajo le siguieron “Supermodel” (2014) , “Sacred Hearts Club” (2017) , el EP “In the Darkest of Nights, Let the Birds Sing” (2020) , y el reciente “Paradise State of Mind” (2024) .

Encabezado por Foster y el polivalente Isom Innis, el grupo arrancó con “Helena Beat” ante un C Art Media repleto, en lo que fue la antesala de su show del día viernes del Lollapalooza. Acto seguido, comenzó a sonar “Lost in Space”, el primer single de su último trabajo, al cual le siguieron “Miss You” y “Waste”.

La banda volvió al país después de 7 años. Juan Pablo Paredes

En ese momento, el bajo de la banda sufrió problemas técnicos, motivo por el cual el show se tuvo que frenar algunos minutos. Como la situación no parecía resolverse, Foster optó por interpretar “Fire Escape” con su guitarra eléctrica, algo que afirmó ser la primera vez que lo hace durante un concierto en vivo. También aprovechó para agradecer al público argentino que concurrió a verlos después de tantos años, destacándolo como “la mejor audiencia del mundo”.

Con los problemas técnicos solucionados, la banda arrancó una seguidilla: “Take me Back”, “Coming of Age”, “Imagination”, “A Beginner's Guide to Destroying the Moon”, y “Lamb's Wool”.

Luego llegaron los éxitos “Houdini“ y “Call It What You Want”, ambos de Torches, y “Glitchzig”, “Pseudologia Fantastica”, “Don't Stop (Color on the Walls)”, “Lotus Eater”, canciones cargadas de energía que hicieron saltar, bailar y cantar a los presentes.

“Time to Get Closer” y “A Diamond to Be Born” fueron las elegidas para cerrar antes del Encore, mientras que al volver interpretaron “Sit Next to Me” y la que catapultó su carrera, “Pumped Up Kicks”.

Así, Foster The People cerró una gran presentación en la noche porteña, la cual atravesó algunas dificultades técnicas relacionadas al sonido -cuya responsabilidad recae en el Complejo C Art Media- aunque poco les importó a fanáticos de la banda, quienes ya aguardan por un regreso en el futuro cercano.