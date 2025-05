Salta: ningún frente puede usar la palabra "peronista" en las elecciones provinciales del próximo domingo

Cuando los salteños ingresen al cuarto oscuro este domingo 11 de mayo para emitir su voto electrónico, no encontrarán ninguna opción con la palabra "peronista" debido a que el Tribunal Electoral prohibió que se use esa denominación. Esto se debe a que dos coaliciones se habían inscripto con el mismo nombre y no hubo acuerdo para que una de ellas lo modificara. Una de las fuerza responde al gobernador Gustavo Sáenz y la otra a los interventores del PJ provincial, Sergio Berni y María Luz Alonso.