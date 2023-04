Caso Antonini: Uberti va a declarar en juicio y citan a Parrilli como testigo

El extitular del OCCOVI, Claudio Uberti, anunció que va a romper el silencio en el marco del juicio oral por el caso de la valija con casi u$s800 mil que intentó ingresar el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, en 2007. Al final de la audiencia de ayer, su defensa anticipó que va a prestarse a la indagatoria y que además va a responder a todas las preguntas de las partes, en un giro a su negativa inicial a declarar al comienzo del debate. También, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 va a citar al actual senador Oscar Parrilli para que testifique, luego de que el excamarista del Juicio a las Juntas Militares Guillermo Ledesma revelara que en esa época el entonces funcionario lo llamó por teléfono para que aclarase que el Gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner no había tenido nada que ver con las frustradas tratativas para designarlo como abogado defensor del venezolano, cuando ya se hallaba prófugo de la Justicia. En ese intercambio, Ledesma lanzó que podría contar que Julio De Vido había invitado a Antonini a participar de un acto en Casa Rosada. Para la defensa del exministro de Planificación se introdujo nueva prueba y por eso solicitaron que Parrilli ratifique si ese diálogo existió.

Por lo demás, fue una audiencia de contradicciones entre testigos e imputados; entre testigos entre sí; y entre testigos y sus propias declaraciones en instrucción. El paso del tiempo -16 años de los hechos- es la causa principal, no la reticencia. La exagente de la PSA María de Luján Telpuk -que se lanzó al estrellato después del caso con un alto perfil mediático y hoy gerencia un salón de eventos- no dudó en afirmar que fue ella quién llamó la atención sobre la valija de Antonini y que fue su decisión pasarla por el scanner y ordenarle a Antonini que la abriera, al contrario de lo declarado por el aduanero Jorge Lamastra, hoy imputado. Esto motivó un careo entre ambos porque de algún modo la exagente insinuó que Lamastra prefería no esforzarse en los controles aquella madrugada. Hubo otros testigos que sostuvieron que la Aduana fue la encargada del procedimiento, aunque PSA colaboraba. Para Telpuk, ella hizo el interrogatorio a Antonini y sospechó cuando se puso nervioso. Al ver el dinero, dejó la escena y corrió a buscar a un jefe. Firmó el acta al otro día, aunque no participó del conteo del dinero. En el camino, Telpuk aseguró que el caso le “cambió la vida” y que recibió amenazas, pero que también la convocó un abogado para viajar a Miami de la mano de Franklin Durán, socio de Antonini y uno de los protagonistas del juicio que se hizo en Estados Unidos, con arreglo con el FBI incluido. “Me ofrecieron asilo político”, aseguró Telpuk.

De todas formas, la exfigura pública indicó que a su criterio pensó que Antonini “se había olvidado la declaración” porque nunca imaginó que el caso iba a tener esa repercusión. De hecho, recordó un caso previo donde halló 5 millones de Euros en un doble fondo, lo que entra en la característica del delito de contrabando y no es una infracción de equipaje. Hay coincidencia: en la maleta de Antonini lo único que había eran billetes sucios de u$s50 en fajos y nada más. Su exjefe Daniel Ingrosso logró recordar varios diálogos con Antonini que le dijo que era un “empresario de la carne” que venía a invertir en un frigorífico y que un día antes de llegar a la Argentina había estado reunido con Hugo Chávez. Relató que el venezolano le dijo: “Todas las veces que vine” había ingresado por plataforma militar, donde los equipajes no son requisados. Aseguró que lo oyó dialogar con Daniel Uzcátegui -el misterioso acompañante- y que se referían a que durante su detención habían hablado “con la chica” y que se “quedaran tranquilos” y que tiempo después de los permanentes llamados, escuchó que dijo que “no le daban bolilla”.

Los pilotos se contradijeron entre sí y sobre todo hubo ausencias de precisiones en cuanto a la cantidad de pasajeros con los que partió el vuelo privado alquilado por ENARSA y cómo volvieron. El plan de vuelo no trajo claridad. También contradijeron el testimonio del oficial de Migraciones porque afirmaron que fue el piloto el que llevó todos juntos los pasaportes de los extranjeros (como era de uso) y que se los llevó sellados sin que nadie viera cara a cara a los pasajeros. Daniel Puciarelli dijo que fue Telpuk la que lo llamó cuando la valija con el dinero acababa de ser abierta. Hubo coincidencia: en Maiquetía se demoró el vuelo de regreso a la espera de Antonini y otros venezolanos y el equipaje que transportaron -incluida la valija en cuestión- fueron cargados por personal de PDVSA.

El tramo final más relevante declaró el exsumarios preventivos de Aduana, Osvaldo Racioppi que se anotició del hallazgo a mediodía del domingo, casi 24 horas después de los hechos y consultó con el juzgado qué debía hacer, uno de los ejes de la acusación que endilga a la Aduana no haber denunciado. Sostuvo que desde el juzgado le respondieron que debía tramitarse como infracción aduanera, criterio que cambió días después y en paralelo a la difusión mediática del escándalo. A preguntas del propio Ricardo Echegaray sostuvo que jamás bajó una orden para condicionar el destino de las actuaciones pero luego, y tras trenzarse con su abogada terminó por decir: “Yo consideré que no era infracción por el monto”, trazando la primera divergencia de criterio que se escuchó en el juicio respecto del tratamiento que tuvo el caso para la Aduana.

Reverenciado por todos los jueces y abogados presentes, la citación al exjuez Ledesma estaba comprendida bajo el secreto que rige la garantía entre abogado y cliente, pese a que su participación en el hecho es posterior y por una recomendación que recibió para tomar el caso por el que Antonini tenía pedido de captura en Argentina. Se reunió en Fort Lauderdale y le planteó su estrategia de defensa para un caso simple y favorable, según su visión, sin saber que el venezolano había hecho un pacto siempre poco claro con el FBI que lo terminó exponiendo y marcando lo más desagradable que le ocurrió en su carrera, dijo. “Me llamó Parrilli diciéndome que si no aclaraba lo iba a hacer Néstor Kirchner”, recordó acerca del escándalo que suscitó su participación como un supuesto enviado del Gobierno, algo que negó. Y acto seguido lanzó que le replicó que diría que De Vido había invitado a Antonini a Casa Rosada. Con el fiscal Marcelo Agüero Vera muy cauto en las preguntas para no vulnerar el secreto profesional, esa sola mención bastó para que el defensor de De Vido intentara que cuente si le constaba esa supuesta invitación. Ledesma se amparó en el secreto para no avanzar.