Chiqui Tapia desestimó el aumento de precios en las entradas de la Selección: "Es pura opereta"

Claudio "Chiqui" Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , arribó este sábado a Bahía Blanca en el marco del trágico temporal que sufrió la ciudad y sus zonas aledañas, a fin de ayudar con donaciones a los damnificados. En este contexto, el mandatario aprovechó para brindar declaraciones sobre un tema que generó polémica en estos días: los precios de las entradas para ver Argentina vs. Brasil.

En diálogo con C5N, Tapia destacó: "Esto es parte de lo que juntaron los clubes por la gente, los socios y estamos acompañando a los clubes de Bahía Blanca para que lleguen las cosas que se donaron: colchones, camas, artículos de limpieza, ropa, pañales, remedios . De todo. En esta ocasión, como cuando pasó la pandemia, la gente se vuelca socialmente sobre los clubes porque sabe que es realmente el lugar desde el cual llegan a destino las cosas . Es una demostración más de lo que siempre decimos: no son sólo los socios, son también los vecinos y la gente que confía en las instituciones deportivas para volcar la solidaridad".

Ya adentrándose en su gestión, se defendió de sus detractores: "Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Yo digo que la única defensa del dirigente de nuestro fútbol es la gestión. Es increíble que seamos siempre cuestionados , a pesar de todos los logros que uno haya conseguido deportivamente, que son los logros de la selección argentina, pero también son los proyectos de los dirigentes del fútbol argentino. Que siempre pasen algunas situaciones desde las cuales tratan de desvirtuar la imagen de uno. Uno está acostumbrado porque sabe que siempre fueron así. Estos muchachos no cambian. Nosotros nos ocupamos de todas estas cosas: acompañar a la gente que sufre y necesita, es un esfuerzo muy grande del fútbol argentino y lo va a seguir haciendo. Esto recién empieza" .

Y en ese momento se refirió al supuesto aumento del precio de las entradas que se filtró durante estos días en redes sociales para ver el partido entre Argentina y Brasil, el martes 25 de marzo en el estadio Monumental: "¿Vos viste en qué medios salieron esas publicaciones? Si los ves, te vas a dar cuenta de que es pura opereta. No son los precios que estaban fijados ni pensados para poner a la venta. Hay un grupo caracterizado de periodistas que hace tiempo se ocupan de decir cosas que no son verdad. La realidad es que los precios todavía no se publicaron".