Lionel Messi y Chiqui Tapia se mostraron juntos antes de los amistosos de la Selección argentina + Seguir en









El capitán albiceleste ya está en el país y protagonizó un encuentro con el presidente de la AFA que generó fuerte repercusión en redes.

Messi junto a Chiqui Tapia en el predio de la AFA

La llegada de Lionel Messi a la Argentina para sumarse a la Selección argentina no pasó desapercibida. En la antesala de los amistosos ante Mauritania y Zambia, el capitán mantuvo un encuentro con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que rápidamente se viralizó.

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El dirigente compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto al rosarino, en las que ambos se muestran distendidos y abrazados, en una escena que buscó transmitir cercanía y unidad en el grupo.

“Bienvenido, capitán. Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). Todos juntos”, publicó Tapia, acompañando el posteo que no tardó en multiplicarse en distintas plataformas.

Messi y Tapia, juntos en la previa de los amistosos El gesto, sin embargo, generó opiniones divididas. En un contexto donde la AFA atraviesa cuestionamientos por decisiones vinculadas al formato de los torneos locales y otras polémicas institucionales, la publicación no fue recibida de manera unánime por los hinchas.

tapia “Bienvenido, capitán. Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). Todos juntos”, publicó Tapia, acompañando el posteo que no tardó en multiplicarse en distintas plataformas. Más allá de eso, la imagen refuerza el liderazgo de Messi dentro del plantel y su rol central en esta etapa previa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará sus últimos compromisos antes de la Copa del Mundo: jugará este viernes desde las 20:15 en La Bombonera frente a Mauritania, y el martes 31 repetirá escenario y horario ante Zambia. Dos partidos que servirán para ajustar detalles y seguir consolidando el plantel.