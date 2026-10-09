La Fórmula 1 acelera el negocio de los patrocinios: Oracle paga u$s110 millones por año a Red Bull

La categoría reina del automovilismo podría superar los u$s3.000 millones en ingresos por patrocinios durante 2026, con un crecimiento interanual del 15%. Las tecnológicas dominan los contratos más grandes.

La Fórmula 1 se encuentra en un momento de expansión de patrocinios: se podrían superar los u$s3.000 millones este año.

La Fórmula 1 acelera su transformación en una plataforma global de negocios. Con las principales escuderías convertidas en activos estratégicos para las grandes marcas internacionales, el campeonato amplía su cartera de patrocinadores y eleva el valor de sus acuerdos comerciales. Las estimaciones de Ampere Analysis apuntan a que el gasto en patrocinios vinculados a la categoría podría superar los u$s3.000 millones en 2026, un 15% más que el año anterior.

En ese mercado, la tecnología se consolidó como uno de los principales motores de inversión. El acuerdo entre Oracle y Red Bull Racing lidera el ranking de los contratos de patrocinio de equipos, con un valor anual estimado en u$s110 millones. La alianza refleja el interés de las compañías tecnológicas por asociar sus servicios de computación en la nube, análisis de datos e inteligencia artificial con una disciplina que combina innovación, ingeniería y exposición internacional.

El segundo puesto corresponde a HP y Ferrari, con un contrato estimado en u$s100 millones por año. La asociación, anunciada en 2024, incorporó a la tecnológica estadounidense como patrocinador principal de la escudería italiana y llevó su marca a la identidad comercial del equipo. La operación representa una apuesta por la visibilidad global de Ferrari, una de las marcas más reconocidas del deporte y un activo con capacidad para conectar con audiencias de distintos mercados.

El podio lo completa Mastercard, que desembolsa un monto estimado de u$s90 millones anuales por su asociación con McLaren. El acuerdo se inscribe en una estrategia que busca convertir el patrocinio en una herramienta para impulsar experiencias de marca, fidelización de clientes y activaciones comerciales, más allá de la presencia del logotipo en los autos y los uniformes.

El ranking también exhibe la capacidad de las escuderías para negociar acuerdos de alto valor con empresas de sectores diversos. Mercedes y Microsoft mantienen una alianza estimada en u$s60 millones anuales, aunque esa cifra no contempla los derechos de denominación del equipo. La diferencia es relevante: los contratos de patrocinio pueden incluir desde espacios publicitarios y exclusividad por categoría hasta derechos de nombre, hospitalidad corporativa, acciones promocionales y acceso a contenidos.

En la Fórmula 1, el precio de una asociación comercial depende de una combinación de factores: la exposición televisiva, el alcance de las audiencias digitales, el prestigio de la escudería, su rendimiento deportivo y las posibilidades de utilizar el campeonato como plataforma de marketing y desarrollo tecnológico.

Para las empresas, la inversión no se limita a exhibir una marca durante las carreras. También permite organizar encuentros con clientes, generar contenido para redes sociales, ofrecer experiencias corporativas y relacionar sus productos con atributos como precisión, velocidad, innovación y rendimiento.

La expansión comercial, además, no se concentra exclusivamente en los patrocinadores principales. Las escuderías comercializan espacios en los monoplazas, indumentaria, instalaciones, contenidos digitales y programas de hospitalidad. Esa estructura permite sumar socios de diferentes tamaños y sectores, con paquetes comerciales adaptados a objetivos y presupuestos específicos.

La carrera por los patrocinios también refleja un cambio en el perfil de las compañías que buscan asociarse con la categoría. Las tecnológicas y las empresas vinculadas con la inteligencia artificial ganan protagonismo, con colaboraciones como las de Meta AI con Mercedes y Anthropic con Williams, según los acuerdos mencionados en el sector.

La lógica económica es clara: la Fórmula 1 funciona como un entorno de alto rendimiento en el que los equipos utilizan simulación, procesamiento de grandes volúmenes de datos, herramientas predictivas y sistemas de optimización. Para las empresas tecnológicas, esa relación permite mostrar aplicaciones concretas de sus soluciones y reforzar su posicionamiento ante clientes corporativos y consumidores.

La indumentaria deportiva también aumenta su participación. El gasto de este segmento en patrocinios de la Fórmula 1 creció un 75% en los últimos dos años. Las alianzas de Puma con McLaren y de Adidas con Audi muestran el interés de las marcas por aprovechar la exposición del campeonato, el lanzamiento de colecciones y la venta de productos vinculados con las escuderías.

El segundo contrato de patrocinio más caro en la Fórmula 1 corresponde a HP con Ferrari, por un valor estimado en u$s100 millones por año. X

El negocio se extiende, a su vez, hacia el licenciamiento y la comercialización de productos de colección. Haas acordó con Memento Exclusives la explotación comercial de productos licenciados a escala global. La oferta contempla autos de exhibición, simuladores de movimiento inspirados en la temporada 2026 y réplicas de componentes como llantas, alerones, halos y reposacabezas.

Este tipo de iniciativas abre nuevas vías de monetización alrededor de la identidad de los equipos y de la ingeniería de los monoplazas. El objetivo es captar ingresos en segmentos que van desde los coleccionistas hasta los aficionados que buscan experiencias más cercanas a la competición.

Una plataforma comercial que trasciende el automovilismo

El crecimiento de los patrocinios está acompañado por una diversificación de las categorías comerciales. Durante los últimos años, la Fórmula 1 sumó acuerdos con compañías financieras, tecnológicas, de consumo masivo, consultoría y lujo. Entre las marcas vinculadas con el campeonato figuran American Express, Globant, KitKat, PepsiCo, Marsh y Louis Vuitton.

La expansión también alcanzó el mercado de las apuestas deportivas. La categoría avanzó en acuerdos relacionados con el suministro de datos predictivos en tiempo real para operadores regulados y estableció una asociación con Betway como socio oficial de apuestas, de acuerdo con la información difundida sobre sus alianzas comerciales.

La evolución del negocio también se produce en un contexto de cambios en la estructura de gestión comercial de la categoría, tras la salida de Jonny Haworth, quien había asumido responsabilidades en alianzas comerciales en 2022. Durante esa etapa, la Fórmula 1 amplió su cartera de socios y avanzó hacia rubros que exceden el patrocinio tradicional del automovilismo.

Sin embargo, la expansión no implica que todas las grandes marcas deportivas estén presentes. Coca-Cola, uno de los mayores actores mundiales del patrocinio, perdió protagonismo en la Fórmula 1 y MotoGP, sin presencia destacada entre los patrocinadores de equipos o pilotos mencionados en el relevamiento.

La ausencia muestra que el crecimiento del mercado no depende únicamente de sumar compañías de consumo masivo. La categoría está captando inversiones de empresas que encuentran valor en la innovación tecnológica, las audiencias internacionales, el acceso a clientes corporativos y las oportunidades de construir experiencias comerciales alrededor de cada Gran Premio.

Con contratos individuales que superan los u$s100 millones anuales y un mercado de patrocinios que podría rebasar los u$s3.000 millones en 2026, la Fórmula 1 consolida un modelo en el que el rendimiento deportivo convive con una estructura comercial cada vez más sofisticada. La competencia ya no se disputa solamente en la pista: también se juega en la capacidad de las escuderías para transformar su exposición global en ingresos, acuerdos de largo plazo y nuevas líneas de negocio.