Sigue los pasos de Franco Colapinto: quién es Mattia Colnaghi: el piloto que representará a la Argentina en la Fórmula 3









El joven piloto nacido en Italia, pero de madre chubutense, es integrante de Red Bull Junior Team y buscará consolidarse en la categoría para comenzar su camino hacia la Fórmula 1.

Mattia Colnaghi, el piloto que representará a la Argentina en la Fórmula 3.

El piloto Mattia Colnaghi, de 17 años y oriundo de Monza, Italia, fue confirmado como representante argentino en la Fórmula 3 para la temporada 2026, donde debutará con el equipo MP Motorsport y llevará la bandera albiceleste tras iniciar los trámites para obtener la licencia nacional.

Mattia Colnaghi: el representante argentino en la Fórmula 3 El joven piloto nació en Italia, pero su madre es chubutense. Por ese motivo, tomó la decisión de dejar su licencia italiana para competir como argentino.

Tras debutar en el karting hace apenas cinco años, se destacó en las principales competencias europeas juveniles y dio el salto a los monoplazas en 2024, cuando se consagró campeón de la Fórmula 4 Española con apenas 16 años. Seis victorias, doce podios y una notable regularidad lo posicionaron como una de las grandes promesas del continente.

mattia colnaghi formula 3 El joven piloto nació en Italia, pero su madre es chubutense. Por eso, tomó la decisión de dejar su licencia italiana para competir como argentino. Ya durante 2025 confirmó ese potencial siendo campeón de la Eurocup-3, con cinco triunfos y diez podios en 16 carreras, además de destacarse en pruebas de alto prestigio como el Gran Premio de Macao, donde logró un cuarto puesto.

Ese rendimiento le abrió definitivamente las puertas de la academia de Red Bull Junior Team, una de las más exigentes y selectivas del automovilismo mundial. Ahora, como integrante del prestigioso equipo, Colnaghi buscará consolidarse en la categoría para comenzar su camino hacia la Fórmula 1.

Así, con Franco Colapinto ya afianzado en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone próximo a debutar en Fórmula 2, Colnaghi se convertirá en el tercer argentino en competir en las grandes categorías internacionales de monoplazas.