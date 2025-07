El emotivo mensaje de la esposa de Diogo Jota a un mes de su casamiento

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rute Cardoso (@rutecfcardoso14)

Este 22 de julio, al cumplirse un mes de la boda, Cardoso publicó en redes: “Un mes de nuestro ‘hasta que la muerte nos separe’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”. Acompañó las palabras con una foto de sus manos entrelazadas y otras imágenes del festejo, musicalizadas con “Forever and Ever and Always” de Ryan Mack.