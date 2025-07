Conmoción en el fútbol mundial: murió Diogo Jota, jugador del Liverpool en un accidente de tránsito

Los bomberos que llegaron a la escena del accidente extinguieron el incendio que se había propagado a la vegetación colindante del área. Además, también colaboraron los servicios sanitarios de Emergencia y la Guardia Civil.

El futbolista se había casado tan solo 10 días atrás con Rute Cardoso, con quien tenía tres hijos.

El impacto de la noticia se multiplicó por la crudeza del video que grabaron testigos que viajaban en la misma ruta, en donde se ve el auto calcinado del futbolista.

Diogo Jota, de 28 años, comenzó su trayectoria profesional como futbolista en 2014 en el F. C. Paços de Ferreira de Portugal. Allí, jugó 47 partidos y marcó 20 goles, lo que le valió la atención de grandes equipos de Europa.

De allí, emigró al Atlético de Madrid, que si bien fue dueño de su pase, lo cedió en dos ocasiones. Primero, fue nuevamente a su tierra natal, para ponerse la camiseta del F.C. Oporto, en donde disputo un total de 38 encuentros y marcó 9 tantos. Luego, fue cedido al Wolverhampton Wanderers F.C., de Inglaterra, en donde en tres años (2017-2020) disputó 131 partidos y marcó 44 goles.

Su primera etapa en Inglaterra fue uno de los mejores momentos de su carrera, que finalmente lo catapultaron a uno de los gigantes de Europa. Así, llegó al Liverpool en 2020 procedente del Wolverhampton (que había comprado su pase) a cambio de 44,7 millones de euros. Desde entonces ha disputado 182 partidos con los 'reds' en los que marcó 65 goles y repartió 26 asistencias.

Además, en toda su estadía en el Liverpool logró conquistar cinco títulos: una Premier (2024-25), una FA Cup (2021-22), dos Copa de la Liga (2021-22 y 2023-24) y una Community Shield (2021-22).

Internacionalmente defendió la camiseta de Portugal. Allí, marcó 14 goles en 49 partidos y alzó dos trofeos de la Uefa Nations League.

Su hermano André Felipe Silva también es futbolista. Se desempeñaba en el Futebol Clube Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa.

El mundo de fútbol se encuentra de luto este jueves 3 de julio. Distintos futbolistas y clubes se hicieron eco de la trágica noticia tras el fallecimiento del joven jugador.

Al trascender la noticia, el FC Liverpool emitió un comunicado en el que afirmó: "El Liverpool está destrozado por el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El club ha sido informado de que el futbolista de 28 años ha fallecido en un accidente de tráfico en España junto a su hermano, André".

"El Liverpool no hará más comentarios por el momento y pide que la privacidad de la familia, amigos y compañeros de Diogo y André sea respetada mientras lidian con una pérdida inimaginable. Les continuaremos dando todo nuestro apoyo", sentenciaron.

Otro de los sentidos mensajes llegó de parte del astro, Cristiano Ronaldo, quien compartió el siguiente texto en su Instagram: "No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección y ahora te casaste. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Se que siempre estarán con ellos. Descansen en paz, Diogo y André".

La federación de fútbol portuguesa, por su parte, compartió el siguiente mensaje: "La Federación Portuguesa de Fútbol y toda la comunidad futbolística de Portugal están devastadas por las muertes de Diogo Jota y André Silva ocurridas esta mañana en España".

