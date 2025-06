El padre del jugador que murió por una operación de rodilla denunció mala praxis

“Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”, c ontó el papá de Camilo.

Más adelante, en charla con Telenoche, agregó: “Entró a quirófano y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió".