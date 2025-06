Los activos argentinos operan mayormente al alza después de una jornada en la que cayeron con fuerza ante un clima internacional inestable y después de la decisión del MSCI de no recategorizar al mercado argentino.

La bolsa porteña rebota 2% de la mano de papeles bancarios y suben los bonos en dólares más largos, este jueves 26 de junio. Esto sucede después de una jornada en la que cayeron con fuerza ante un clima internacional inestable y después de la decisión del MSCI de no recategorizar al mercado argentino.

Para el economista Gustavo Ber , "el efecto MSCI" no activó una corrección importante , sino que, por el contrario, "apenas modestos descensos", lo cual podría reflejar que, de fondo, el apetito de los operadores sigue sostenido .

"Ocurre que los inversores continúan valorando los importantes progresos macro, más allá de que viene creciendo la atención sobre la micro en vista a las dispersiones sectoriales en la actividad, la decidida agenda de reformas y un escenario político que aún luce favorable para el oficialismo camino hacia las próximas escalas electorales de septiembre y octubre", amplió.

En charla con Ámbito, el analista Leonardo Anzalone aseguró que "la decisión del MSCI de mantener a Argentina como ´standalone´ no generó un impacto relevante en las acciones porque era algo que ya estaba descontado por los inversores. No sorprendió, y en ese sentido, no cambió el escenario. Hoy hay otros factores que pesan mucho más en el comportamiento del mercado".

Para el experto, lo que está marcando el ritmo es la consolidación del programa económico, el esquema cambiario post-cepo, la evolución de las tasas de interés en pesos y las expectativas fiscales. Además, "una eventual mejora en la clasificación de mercado no va a mover los precios por sí sola si no se acompaña con un acceso más fluido al financiamiento externo", agregó.

En resumen, la atención del mercado está puesta en la consistencia del rumbo económico y en cómo eso se refleja en las cuentas públicas, las reservas y el tipo de cambio. "Eso es lo que va a determinar si los activos argentinos tienen margen para seguir recuperando terreno", explicó Anzalone.