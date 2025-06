José Luis Daza defendió la política cambiaria de Javier Milei: "El dólar flota, no está controlado"

“Nos sentimos cómodos con este nivel”, remarcó Daza y señaló que se trata de un déficit que se explica "en gran medida por la inversión”. Y lo comparó con otros escenarios a nivel mundial: “En 2008, España tenía un déficit de 14% del PBI”.

José Luis Daza habló de la sostenibilidad del dólar, el déficit y la inflación

Por otro lado, se refirió también a la sostenibilidad del tipo de cambio. “Es un tema muy complejo. Yo no sé qué va a pasar. Si yo fuese empresario, lo que no haría es apostar que me va a salvar una depreciación. Es muy posible que el tipo de cambio sea fuerte en lo que viene”, afirmó.

En su defensa, el viceministro argumentó que el país “está descapitalizado” por lo cual “es razonable tener déficit de cuenta corriente”. Además, destacó que está financiado por el sector privado y que el ahorro público se fortalece. “Hay un desahorro del fisco y estamos aumentando la inversión”, sintetizó.

En otro pasaje de la charla, Daza habló del programa económico. “Representa un quiebre con la historia, no solo de Argentina sino de Occidente en los últimos años”, defendió y recordó que el Gobierno asumió “al borde de la hiperinflación y desequilibrios financieros de una magnitud no vista antes”. Según dijo, las posibilidades de evitar una crisis “de enorme proporción” eran “altamente improbables”, pero el Gobierno lo logró cumplir sin dejar de lado los compromisos internacionales.

Para Daza, Argentina “era el país más volátil del mundo” hasta 2023 y parte de esa volatilidad se explicaba por los déficits fiscales: “Sin mercado de capitales, se financiaba con emisión monetaria o reestructuración de deuda”. Sin embargo, con la llegada de Javier Milei el compromiso con el equilibrio fiscal y el déficit cero se volvió una política “inquebrantable” y “central” del plan.

José Luis Daza.jpg Biblioteca ámbito.

En lo que va del mandato, la administración central “bajó el gasto 30% en términos reales el primer año”, dijo. Además, destacó las mejoras en el programa financiero, el manejo de la deuda, la relación con el FMI y con los mercados locales. También ponderó la política monetaria, tras “una malla de distorsiones que hacían que no funcionara bien”.

Por otro lado, también habló del vínculo con el FMI y reveló un diálogo con su titular, Kristalina Georgieva. “Cuando fuimos a plantearle que queríamos pasar a un sistema de flotación, dijo: ‘Toto, cuando me dijeron que querías 20 mil millones de dólares yo dije que era imposible. Pero me acordé cuando en diciembre de 2023 me dijiste que iban a cerrar un déficit de 5% del PBI y también dije imposible. Hicieron lo que ningún país pudo hacer en muchas décadas. Ahora no te voy a decir imposible, si me mostrás los datos, te voy a apoyar’”, rememoró.

Respecto a la evolución de la inflación, Daza sostuvo que con el plan económico y monetario de ajuste fiscal “rompimos su columna vertebral”. Según expresó, “esta tasa genera problemas que trascienden lo que se ve en los números” y afectan la calidad de vida. “Es esencial empezar por normalizar la inflación. Va a converger al resto del mundo”, señaló. Además, vaticinó que podría ser más baja que el promedio mundial. El FMI proyectó la inflación promedio global para 2025 en 4,2% anual.

Con respecto al nivel de la deuda, Daza aclaró que “estamos en un proceso de desendeudamiento marcado y sostenido en el tiempo” e hizo énfasis en el rol del crecimiento económico que se está registrando y en el orden de las cuentas públicas para acelerar este proceso. En esta línea, Daza sostuvo que “se está bajando la deuda y en el proceso estamos mejorando la calidad de la deuda”.