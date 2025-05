Escándalo en San Lorenzo: la oposición exigió la renuncia de Marcelo Moretti y pidió elecciones anticipadas

"El ruinoso final de esta Comisión Directiva no empezó con la imagen nítida de un tipo manoteando un fajo de billetes sucios... Empezó hace meses con él y su séquito realizando maniobras inescrupulosas e inexplicables en el mercado de pases, firmando contratos absurdos y mandando comprobantes truchos. Negando, una y otra vez, el acceso a información sensible, no solo a opositores, sino también a algunos de sus propios pares", inició el comunicado.