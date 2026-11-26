Abel Ferreira, entrenador del Verdao desde mediados de 2020, está a las vísperas de disputar su cuarta final continental y resaltó los puntos fuertes que tiene el conjunto argentino.

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Abel Ferreira, técnico del Palmeiras , aseguró que Estudiantes de La Plata contará con una ventaja clave para la final de la Copa Libertad ores , este sábado a las 17. En la entrevista que publicó la Conmebol, el entrenador también señaló que los equipos argentinos " llevan la competitividad en la sangre ", advirtiendo que no será un partido fácil.

Cuando fue consultado por el cuadro de La Plata, Abel analizó a su rival: “Creo que es un equipo extremadamente competitivo , con mucha experiencia. Tiene varios jugadores muy experimentados y eso ayuda en este tipo de eliminatorias ”, confesó.

El Pincha logró el pase a la final continental luego de eliminar al Flamengo en el Maracaná por penales . Tras un agónico empate 0-0 en el global, la figura de Fernando Muslera se agigantó en los doce pasos al atajar tres remates.

En relación con esa serie, Ferreira también destacó la capacidad que tuvieron los dirigidos por Alexander Medina para sostener el resultado tras la expulsión de Baltasar Rodríguez en el comienzo del complemento: “Basta con ver cómo consiguieron, incluso con un jugador menos , llevar la eliminatoria a los penales y ganarla por esa vía. Eso demuestra también una fortaleza mental muy grande ”.

El portugués continuó con los elogios hacia la idiosincrasia del fútbol local: “Es un equipo argentino. No hace falta explicar lo que significa competir para ellos, lo llevan en la sangre” , aseguró, y agregó que se enfrentarán a un plantel “extremadamente competente y con historia”.

Finalmente, el entrenador del Verdão cerró la rueda de prensa anticipando el duelo en Montevideo: “Están dadas todas las condiciones para que sea un desafío y una final competitiva ante un rival que, al igual que Palmeiras, hizo méritos para estar acá”.

La millonaria diferencia económica entre el plantel de Estudiantes y Palmeiras

Según la casa económica de estadísticas de fútbol Transfermarkt, el plantel del Verdao tiene un precio aproximado de €218,58 millones, mientras que la totalidad de los jugadores del Pincha tienen tan solo un costo de €54,78 millones. La diferencia, en total, es de €163,8 millones.

Para poder quedarse con esta supremacía económica, con el pasar de los años Abel Ferreira fue armando un equipo sumamente competitivo, el cual llegó a cuatro de las últimas seis finales de la Copa Libertadores.

Palmeiras contra Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores, con la singularidad de la gran diferencia económica entre ambos.

Entre los jugadores más caros de la actualidad, se encuentran Vitor Roque, delantero de 21 años con un valor de €38 millones; el argentino José Manuel “Flaco” López, delantero que cuesta unos €30 millones; el mediocampista paraguayo Mauricio, con un precio estimado de €18 millones, y el extremo colombiano Jhon Arias, que tiene un costo de €15 millones, entre varios otros.

Estudiantes, por su parte, llegó a una final de Libertadores después de 17 años y luego de varios años de armar un plantel competitivo pudo volver a la cima continental. Una de las curiosidades dentro de la comparación es que ninguno de sus futbolistas supera los €10 millones, el más caro siendo uno que llegó a préstamo y se va a fin de año.

Los jugadores más costosos del Pincha, son: el central zurdo Tomás Palacios, de €8 millones; el mediocampista uruguayo Tiago Palacios, de €4,5 millones; el mediocampista ofensivo Baltasar Rodríguez, de €4 millones, y, el recientemente incorporado, Miguel Monsalve, que llegó desde Gremio con un valor de €3,5 millones.