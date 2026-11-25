La increíble diferencia económica entre el plantel de Estudiantes y Palmeiras, los finalistas de la Copa Libertadores + Agregar ámbito en









El equipo brasileño tiene una clara supremacía en cuanto a valores individuales y colectivos contra los argentinos, aunque realmente el partido se definirá el sábado, en Montevideo.

Palmeiras contra Estudiantes, por la final de la Copa Libertadores, con la singularidad de la gran diferencia económica entre ambos.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras jugarán este sábado a las 17 para definir al campeón de la Copa Libertadores, en Montevideo, Uruguay. Una de las peculiaridades, en este caso, es que el equipo brasileño tiene un valor de plantel mucho más alto que el argentino.

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Según la casa económica de estadísticas de fútbol Transfermarkt, el plantel del Verdao tiene un precio aproximado de €218,58 millones, mientras que la totalidad de los jugadores del Pincha tienen tan solo un costo de €54,78 millones. La diferencia, en total, es de €163,8 millones.

Libertadores Para poder tomar una referencia de la diferencia entre los planteles, todo el plantel de River –con figuras como Thiago Almada, Ángel Correa o Gonzalo Montiel– tiene un valor estimado de €124,5 millones, mientras que el de Boca –con futbolistas como Leandro Paredes, Miguel Merentiel o Tomás Aranda– unos €111,53 millones.

En relación con el precio de futbolistas, tan solo cuatro jugadores en el mundo superan la brecha económica que hay entre los planteles de Estudiantes y Palmeiras (€163,8 millones). Entre ellos, están Lamine Yamal, con un valor de €220 millones; Erling Haaland, €220 millones; Kylian Mbappé, €200 millones, y Michael Olise, con un precio de €180 millones. Además, jugadores como Jude Bellingham, Pedri o Vinicius Júnior quedan fuera de esta lista.

Cuáles son los jugadores más caros de Estudiantes y Palmeiras Para poder quedarse con esta supremacía económica, con el pasar de los años Abel Ferreira fue armando un equipo sumamente competitivo, el cual llegó a cuatro de las últimas seis finales de la Copa Libertadores.

Entre los jugadores más caros de la actualidad, se encuentran Vitor Roque, delantero de 21 años con un valor de €38 millones; el argentino José Manuel “Flaco” López, delantero que cuesta unos €30 millones; el mediocampista paraguayo Mauricio, con un precio estimado de €18 millones, y el extremo colombiano Jhon Arias, que tiene un costo de €15 millones, entre varios otros. Vitor Roque y Tomás Palacios, los jugadores más caros de palmeiras y Estudiantes, respectivamente. Estudiantes, por su parte, llegó a una final de Libertadores después de 17 años y luego de varios años de armar un plantel competitivo pudo volver a la cima continental. Una de las curiosidades dentro de la comparación es que ninguno de sus futbolistas supera los €10 millones, el más caro siendo uno que llegó a préstamo y se va a fin de año. Los jugadores más costosos del Pincha, son: el central zurdo Tomás Palacios, de €8 millones; el mediocampista uruguayo Tiago Palacios, de €4,5 millones; el mediocampista ofensivo Baltasar Rodríguez, de €4 millones, y, el recientemente incorporado, Miguel Monsalve, que llegó desde Gremio con un valor de €3,5 millones.