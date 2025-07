Leandro Paredes quiere llevar a Boca a otro campeón del mundo

En las últimas horas se conoció que Paredes se entrenó por su cuenta en el predio de la AFA. Pero no lo hizo solo, sino que lo acompañó Paulo Dybala. El mediocampista y el delantero se muestran inseparables, tal es así que el propio Paredes reconoció públicamente en una entrevista que está haciendo un trabajo de hormiga para convencer al cordobés de que venga a jugar a Boca también. "Me parece que me lo pongo en la mochila. Es de Boca Paulo", aseguró.