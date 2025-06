¿Qué falta para que Leandro Paredes y Maxi Salas lleguen a Boca y River?

La llegada de Maxi Salas a River es más complicada

Hace varios días que la información marca que el ex Palestino y All Boys jugará en River, pero corren las horas y la situación no se destraba ni se resuelve.

Esto responde a que el club de Núñez no quiere ejecutar la cláusula de rescisión por cuidar las relaciones institucionales y el futbolista tampoco desea hacerlo para no irse mal de la "Academia".

No obstante, Racing no muestra voluntad de negociar. En ese escenario, si en la brevedad la "Academia" no acepta los más de 9 millones de dólares que River le ofrece, Salas ejecutaría la cláusula de rescisión, valuada en US$ 8.200.000.

Incluso, todo se podría resolver más fácil con la nueva regla de AFA: la cláusula simplificada de finalización de contrato, es decir abonarla pero en cuotas, aunque para eso deberían ponerse de acuerdo los clubes.