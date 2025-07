Con escándalo, se levantó la sesión en Diputados pero hubo dos triunfos opositores

Antes de la quinta hora de debate, la discusión cara a cara de representantes de La Libertad Avanza y Unión por la Patria -que se levantaron de sus asientos, por lo que no estaban dando el quorum reglamentario- provocó que la sesión finalice cuando restaban una decena de propuestas en el temario: reforma de la ley de DNU, eliminación de retenciones, investigación de la causa $LIBRA, juicio por jurados, emergencia PyME, entre otros.

En ese marco, miembros de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal apuntaron contra un presunto acuerdo entre el oficialismo y el peronismo para evitar el tratamiento de proyectos que no están en su agenda. "No sé si hubo arreglo, pero sí conjunción de voluntades", graficó uno de los legisladores dialoguistas, que apuntó a que la suspensión de la sesión resultaba conveniente para cada bloque: La Libertad Avanza reduce la sangría de proyectos que afectan a su agenda, mientras que -según dicen- Unión por la Patria evita votar en conjunto con la UCR. Aún así, uno de los diputados convocantes de la sesión admitió que "tenemos 40 temas abiertos. Se nos armó un quilombo en que no sabemos con qué nos quedamos".