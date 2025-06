Luchador de UFC remató a su rival y lo noqueó rendido en el piso: "En la jaula podemos hacer todo"

ufc-nocaut.mp4

Polémica en el UFC 317: Gregory Rodrigues noqueó a Hermansson y desató una ola de críticas

El clímax llegó cerca del cierre del primer round, cuando Rodrigues conectó un certero gancho de izquierda al mentón de Hermansson, que cayó inconsciente. Sin embargo, el árbitro Herb Dean demoró su intervención, lo que permitió que Rodrigues lanzara un golpe de martillo sobre un rival ya fuera de combate.

La escena fue rápidamente señalada como innecesaria en la transmisión oficial. Comentaristas como Joe Rogan y Daniel Cormier cuestionaron la demora del árbitro. Rogan afirmó que el golpe adicional “no debía haber ocurrido”, y Cormier subrayó que Dean “debió proteger antes a Hermansson”.

El sueco permaneció varios minutos tendido en la lona sin reaccionar. Aunque logró recuperarse y abandonar el octágono por sus propios medios, fue atendido médicamente y, más tarde, se informó que ya se encontraba estable y había regresado a su hotel.

Rodrigues defendió su accionar: “Hasta que no suene el alto, sigo”

En la conferencia de prensa posterior, Rodrigues enfrentó las críticas y justificó su accionar: “Mi trabajo es seguir hasta que el árbitro lo detenga. No me importa lo que digan los demás, firmamos un contrato para esto. Si él me hubiera golpeado de la misma manera, no me molestaría. Así son las reglas”.

Y añadió: "Simplemente hice mi trabajo. Cuando entras a la jaula, firmas el contrato y podemos hacer todo”. Además señaló que no le interesan las críticas: “En primer lugar, no me importa lo que piense la gente… Pero espero que esté bien. Es un guerrero como yo”.

Sobre el impacto del resultado, añadió: “Después de perder contra Cannonier, entendí que debía ser más paciente. Hoy fue diferente. Este triunfo es solo parte del camino”.

Con esta victoria, Gregory Rodrigues suma ya ocho triunfos dentro de la UFC y afianza su posición como uno de los peleadores más prometedores en la categoría de peso mediano. “Estoy listo para dominar”, afirmó tras la pelea.

Por su parte, Jack Hermansson acumula ahora dos derrotas y dos victorias en sus últimas cuatro presentaciones, lo que deja en duda su proyección dentro de una división que cada vez se vuelve más competitiva.