Franco Colapinto, pura impotencia y sin puntos en el GP de Austria: "El ritmo no fue bueno"

Franco Colapinto no pudo sumar puntos en Austria

Franco Colapinto finalizó 15º en el Gran Premio de Austria , en una actuación que volvió a dejar gusto a poco. Pese a haber logrado una destacada clasificación el sábado que lo ubicó en una posición de largada prometedora, el piloto argentino no logró traducir ese rendimiento en puntos y sigue sin sumar unidades en sus cinco primeras presentaciones con Alpine desde su regreso a la Fórmula 1.

"El ritmo no era bueno. Recién al final encontramos algo de velocidad, pero al principio fue muy complicado. Fue un día difícil. Tendremos que analizarlo todo con el equipo y tratar de llegar más fuertes a la próxima fecha".

El toque con Tsunoda y el incidente con Piastri

Durante la competencia, Colapinto protagonizó un duelo intenso con Yuki Tsunoda. En la vuelta 31, el japonés intentó mantener su posición y terminó tocando la rueda trasera derecha del Alpine, lo que provocó un trompo del argentino. Aunque pudo continuar en carrera, el coche sufrió daños considerables.

"Me chocó. Después me pidió disculpas, así que todo bien, pero me rompió el alerón y el piso del auto. Una lástima", explicó.

Más tarde, Franco recibió una sanción de cinco segundos por una maniobra contra Oscar Piastri, a quien habría dejado sin pista mientras intentaba adelantar a Tsunoda. Al respecto, comentó:

"La verdad es que ni lo vi. Estaba en mi punto ciego y estaba completamente concentrado en Tsunoda. Por suerte, Piastri pudo salir bien de la situación".

Próxima cita para Franco Colapinto: Gran Premio de Gran Bretaña

Colapinto buscará revancha en el legendario circuito de Silverstone, donde se correrá el próximo fin de semana. Con sus 5.891 km por vuelta y un total de 52 giros, la carrera británica promete velocidad y múltiples oportunidades de adelantamiento.

El cronograma será el habitual:

Viernes 5 de julio : Práctica libre 1 (08:30 h) Práctica libre 2 (12:00 h)

Sábado 6 de julio : Práctica libre 3 (07:30 h) Clasificación (11:00 h)

Domingo 7 de julio : Carrera (11:00 h, hora Argentina)



La transmisión estará disponible en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.