Franco Colapinto largará desde el puesto 14 el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

No había sido un fin de semana sencillo hasta ahora para el pilarense: durante las tres prácticas libres previas a la clasificación, Colapinto se ubicó 16°, 20° y 19°. "No fue muy bien. No me sentí muy cómodo en general", afirmó el piloto luego de la segunda tanda del viernes. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tuvo otro sábado sobresaliente y partirá desde el puesto 10°.