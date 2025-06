Duro cruce del campo a Javier Milei por las retenciones: "Todavía no cumplió nada"

Retenciones: el campo acusa al Gobierno de no cumplir con la promesa de la eliminación de los derechos de exportación.

En diálogo con radio Rivadavia, Kovarsky expresó su decepción con la gestión de Milei, y manifestó sus críticas por no cumplir la promesa de eliminar de inmediato los derechos de exportación al campo .

ignacio kovarsky carbap.jpg Ignacio Kovarsky, titular de CARBAP.

“El Presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga esa baja. Ya salió un decreto que dice que hasta marzo de 2026 no se bajan para el trigo y la cebada”, afirmó el dirigente de CARBAP.