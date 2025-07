Otro campeón del mundo para Diego Simeone: Thiago Almada, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Además, el futbolista de 24 años llega con 21 partidos con la camiseta del Olympique de Lyon, 2 goles y 5 asistencias.

Sin embargo, a pesar de la jerarquía del ex Vélez, sus características naturales abren algunas interrogantes respecto de dónde podría jugar con Simeone, adepto al 4-4-2 bien apretado y ordenado.

Embed - Atletico de Madrid on Instagram: "Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada. Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato. - Agreement with Botafogo for the transfer of Thiago Almada. Our club and the Brazilian side have reached an agreement, pending confirmation once the player passes the required medical examination and signs the contract."