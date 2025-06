¿Peligra la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1? Revelan charlas con un piloto para sumarse a Alpine







El experimentado piloto, que actualmente se desempeña como reserva en el equipo Mercedes, confirmó que hubo acercamientos por parte de Alpine. Según explicó, los contactos fueron con su agencia de representación.

Valtteri Bottas es piloto de reserva de Mercedes. X: Fórmula 1

El piloto finlandés Valtteri Bottas, actualmente reserva en el equipo Mercedes de Fórmula 1, manifestó su interés en regresar a la máxima competición. El finlandés de 35 años reveló que hubo conversaciones para poder incorporarse a Alpine, que en 2026 tendrá motores de la fábrica alemana.

De acuerdo con lo expresado por Bottas, la escuadra francesa lo tentó. Sin embargo, el piloto también señaló que el mercado de fichajes en la F1 está lleno de incertidumbres y que las decisiones finales dependen de múltiples factores, incluyendo las políticas internas de los equipos y las capacidades financieras de los pilotos.

“Probablemente, haya habido algunas conversaciones, aunque yo no he estado realmente involucrado. Tengo un equipo de gestión que siempre está trabajando tras bambalinas para evaluar las opciones disponibles”, afirmó Bottas en una entrevista con Beyond The Grid, el podcast de la F1.

El piloto escandinavo también destacó que, aunque cuenta con patrocinadores personales que podrían respaldarlo en un eventual regreso, no dispone de los recursos económicos que otros pilotos pueden ofrecer a los equipos. “De nuevo, cuando estás sufriendo, la experiencia siempre puede ayudar, pero hay mucha política en este deporte. No tengo decenas de millones para pagar por un asiento. Depende del equipo, pero tengo algunos patrocinadores personales que podrían seguirme, aunque no al nivel de otros”, explicó.

bottas turquia mercedes.jpg Bottas tiene 246 carreras en la fórmula 1 con 10 victorias, 67 podios, 20 poles positions y 19 récords de vueltas. Mercedes AMG F1 Por otro lado, Bottas también reveló que en el pasado mantuvo conversaciones con otros equipos antes de que finalizara su contrato, aunque no especificó si Alpine estuvo entre ellos. Según explicó, estas negociaciones no llegaron a concretarse debido a su compromiso inicial con el proyecto de Audi, el cual finalmente no se materializó. “Hablé al principio del año pasado con algunos equipos porque llegábamos al final de mi contrato, pero nunca se concretaron al 100%. Siempre estuve convencido de que sería parte del proyecto de Audi, lo cual no sucedió. Me enteré muy tarde, después de Brasil, y eso comprometió todo”, detalló el piloto. En cuanto a sus perspectivas futuras, Bottas se mostró cauto pero optimista, dejando abierta la posibilidad de que surjan nuevas oportunidades en el corto plazo. “Veremos cómo evoluciona todo. Nunca se sabe si se abre una oportunidad”, comentó. Aunque el piloto finlandés considera que el proyecto de Cadillac podría ser una opción lógica para su regreso, no descarta explorar otras alternativas. Su enfoque parece centrarse en mantener abiertas todas las posibilidades mientras evalúa cómo se desarrollan los movimientos en el mercado de pilotos. Nico Rosberg defendió a Franco Colapinto El alemán no dudó en señalar al recientemente incorporado asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, como una figura determinante en el presente incierto del piloto. Según Rosberg, la influencia de Briatore dentro de la escudería podría estar jugando en contra del desarrollo de Colapinto. “Franco está en una posición complicada dentro del equipo, atrapado en la parte equivocada de la mirada de Flavio”, comentó Rosberg en declaraciones al medio especializado Motorsport Next Gen. Sus palabras reflejan la creciente preocupación por el trato desigual que algunos pilotos estarían recibiendo bajo la nueva gestión, especialmente aquellos que no figuran entre las prioridades del controvertido dirigente italiano. El piloto alemán, Nico Rosberg El piloto alemán Nico Rosberg defendió al piloto argentino. ámbito. Rosberg fue aún más directo al describir el estilo de liderazgo de Briatore. “Suele ignorar por completo a los pilotos que no son su prioridad. Para él, los pilotos número uno son como sus cachorros, mientras que a los demás prácticamente los descarta. Es una actitud muy extrema”, afirmó el campeón de 2016. Estas declaraciones no solo encienden las alarmas sobre el futuro de Colapinto, sino que también reabren el debate sobre el impacto de la política interna en las oportunidades de los jóvenes talentos dentro de la F1.