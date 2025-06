Los misteriosos posteos de Salas y "Maravilla" Martínez, en medio del pase a River

"Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" , compartió el ex All Boys en referencia al versículo Juan 8:32 de la Biblia junto a una imagen que muestra un lugar oscuro y un destello de luz que ingresa por las rejas.

Sin embargo, el goleador de los comandados por Gustavo Costas no se quedó atrás y también compartió imágenes con frases que podrían ser dirigidos para el oriundo de Curuzú Cuatiá por su posible éxodo al “Millonario”.

"¡Las cosas hay que hacerlas a tiempo! Porque después es tarde y el tiempo pasa rápido. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", se leyó en la primera historia compartida, mientras que en la segunda expresó: "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte".

A falta de la confirmación oficial, todo parecería indicar que Salas continuaría su carrera en el elenco de Núñez, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, y saldría bajo la ejecución de su cláusula de recisión, valuada en 8 millones de dólares.

Los equipos argentinos no suelen hacer uso de dichas clausulas por un “pacto de caballeros” para mantener la armonía entre todos, pero la postura de Racing de no negociar, derivó en que la "Banda" analice la opción de romper el mismo -no es oficial- para hacerse con los servicios del atacante de 27 años.

Mientras tanto, la dirigencia de los albicelestes presidida por Diego Milito, estaría en negociaciones con Alejo Véliz, delantero surgido en Rosario Central, como reemplazante de Salas, luego de las contrataciones de Alan Forneris y Duván Vergara.